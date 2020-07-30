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Televizyon
Haber Giriş: 30.07.2020 - 08:02,Son Güncelleme:

Emmy’de bir Türk: Pınar Toprak

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Emmy’de bir Türk: Pınar Toprak
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TELEVİZYON dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen 72’nci Emmy Ödülleri’nin adayları açıklandı.

Türk besteci Pınar Toprak HBO’nun yapımcılığını üstlendiği belgesel serisi “McMillions”in ilk bölüm müziğiyle Emmy’e “Bir belgesel ya da özel seri için yapılmış en iyi müzik bestesi” dalında aday oldu. Toprak’ın rakipleri arasında Kamasi Washington, Amanda Jones, Mark Mothersbaugh, Laura Karpman gibi alanında oldukça güçlü isimler var.

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