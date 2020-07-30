Emmy’de bir Türk: Pınar Toprak

Türk besteci Pınar Toprak HBO’nun yapımcılığını üstlendiği belgesel serisi “McMillions”in ilk bölüm müziğiyle Emmy’e “Bir belgesel ya da özel seri için yapılmış en iyi müzik bestesi” dalında aday oldu. Toprak’ın rakipleri arasında Kamasi Washington, Amanda Jones, Mark Mothersbaugh, Laura Karpman gibi alanında oldukça güçlü isimler var.