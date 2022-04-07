Emma Watson kimdir, Atatürk dizisinde mi oynayacak?

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İngiliz oyuncu ve Model Emma Charlotte Duerre Watson 15 Nisan 1990 tarihinde dünyaya geldi.

Watson Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle tanındı. Hermione olarak kadroya dahil olduğunda dokuz yaşındaydı ve daha önce yalnızca okul gösterilerinde oynamıştı. 2001'den 2011'e kadar Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'le beraber sekiz Harry Potter filminde rol aldı. Watson Harry Potter serisindeki çalışmalarından çok sayıda ödül ve 10.000.000 sterlinin üzerinde para kazandı. İlk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry'nin Sonbahar/Kış sezonunda yaptı. 2013 yılının ekim ayında Empire dergisi tarafından dünya çapında yapılan ankette En Seksi Film Yıldızı seçildi.



2007'de, Watson iki yapımda yer alacağını duyurdu: Bale Papuçları romanının televizyon uyarlaması ve Despero adlı çizgi film. Bale Pabuçları filmi 2007 yılında gösterime girdi ve 5,2 milyon seyirci elde etti; Kate DiCamillo romanından uyarlanan Despero ise 2008'de yayınlandı ve 70 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.



2011 yılından 2014 yılına kadar Watson zamanını hem film çalışmaları hem de eğitimine devam ederek sürdürdü, Mayıs 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümününden mezun oldu. Burberry ve Lancôme şirketlerinin reklam kampanyalarına model olarak dahil oldu. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu.



2017 yılında Disney'in 1991 yapımı filminin yeniden uyarlanması olan Güzel ve Çirkin'de Belle'i canlandırdı.