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Emir Sarıhan 'Daha 17' kadrosunda

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Emir Sarıhan#Kanal D
Emir Sarıhan Daha 17 kadrosunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 14:04

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziye, başarılı oyuncu Emir Sarıhan dahil oldu. Sarıhan, dizide Doğukan karakterine hayat verecek.

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KADROYA GÜÇLÜ TAKVİYE

Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Daha 17, oyuncu kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Emir Sarıhan’ın katılımı, dizinin yeni bölümlerine dair merakı artırdı.

HİKÂYEYE YENİ BİR SOLUK

Emir Sarıhan’ın canlandıracağı Doğukan, yurt dışında üniversite eğitimini sürdüren genç bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Leyla’nın çocukluk arkadaşı olan Doğukan, aynı zamanda Akkaya ailesinin yakın çevresinden biri olarak diziye dahil olacak. Geçmişten gelen bağlarıyla dikkat çeken karakter, dizide önemli gelişmelerin fitilini ateşleyecek.

Emir Sarıhan Daha 17 kadrosunda

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PAZAR AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Daha 17#Emir Sarıhan#Kanal D

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