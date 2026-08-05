Emir Sarıhan 'Daha 17' kadrosunda

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KADROYA GÜÇLÜ TAKVİYE

Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Daha 17, oyuncu kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Emir Sarıhan’ın katılımı, dizinin yeni bölümlerine dair merakı artırdı.

HİKÂYEYE YENİ BİR SOLUK

Emir Sarıhan’ın canlandıracağı Doğukan, yurt dışında üniversite eğitimini sürdüren genç bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Leyla’nın çocukluk arkadaşı olan Doğukan, aynı zamanda Akkaya ailesinin yakın çevresinden biri olarak diziye dahil olacak. Geçmişten gelen bağlarıyla dikkat çeken karakter, dizide önemli gelişmelerin fitilini ateşleyecek.

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PAZAR AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de…