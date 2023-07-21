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Emir Can İğrek'ten 'Ali Cabbar' açıklaması!

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#Emir Can İğrek#Ali Cabbar#Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
Emir Can İğrekten Ali Cabbar açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 13:08

Emir Can İğrek’in son dönemde hit olan “Ali Cabbar” şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının müziğinin bir kısmının 1975 yılında yayınlanan “Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. İğrek'ten jet açıklama geldi: Her notamın her sözümün altına imzamı atarım.

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Müzisyen Emir Can İğrek'in melodisi kadar sözleri de dikkat çeken “Ali Cabbar” isimli şarkısı tartışma yarattı.

1975’te Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın “Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” filminin müziğiyle benzerlik taşıyan eser “Ali Cabbar çalıntı mı?” iddialarına yol açtı.

Şaşırtan benzerliğin ardından Emir Can İğrek sessizliğini bozdu:

“8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız”

İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı:

“9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece.”

Gözden Kaçmasın“Sevdiğim şarkıyı başkası yapmış”“Sevdiğim şarkıyı başkası yapmış”Haberi görüntüle

 

 

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#Emir Can İğrek#Ali Cabbar#Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin