Emir Can İğrek'ten 'Ali Cabbar' açıklaması!

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Müzisyen Emir Can İğrek'in melodisi kadar sözleri de dikkat çeken “Ali Cabbar” isimli şarkısı tartışma yarattı.

1975’te Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın “Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” filminin müziğiyle benzerlik taşıyan eser “Ali Cabbar çalıntı mı?” iddialarına yol açtı.

Şaşırtan benzerliğin ardından Emir Can İğrek sessizliğini bozdu:

“8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız”



İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı:

“9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece.”