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Emir Bozan kimdir, tarihte nasıl öldü?

#Emir Bozan#Emir Bozan Kimdir#Emir Bozan Yaş

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte gündeme gelen karakterlerden biri de Tuğrul Bozan dizideki adıyla Emir Bozan oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterini usta oyuncu Yurdaer Okur canlandırıyor. Peki, Emir Bozan kimdir, tarihte nasıl öldü?

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Emir Bozan karakteri tarihte  Tuğrul Bozan'dır.

Tuğrul Bozan  1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi verilmişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirse de, Tak Kalesi'ni kuşatmasına rağmen alamadı. 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi. Bu katliamdan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi.

Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un kesik başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırıldı.  Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.

 

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