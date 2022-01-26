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Emin Oğuz Çelebi ile eşi Selen Esen merak edilenleri anlattı

#Emin Oğuz Çelebi#Selen Esen#Çok Güzel Hareketler 2
Emin Oğuz Çelebi ile eşi Selen Esen merak edilenleri anlattı

Kanal D’de yayınlanan “Çok Güzel Hareketler 2” kadrosunun başarılı oyuncuları Emin Oğuz Çelebi ile eşi Selen Esen, sette başlayan aşklarını, tiyatroyla tanışmalarını ve kariyer planlarını anlattı. Çift, sanılanın aksine hem evde hem de işte birlikte olmanın kendilerine avantaj sağladığını söyledi.

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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

- Emin Oğuz Çelebi: 11 Mayıs 1990 doğumluyum. Oyunculuk bölümü mezunuyum. Evliyim, BKM Mutfak oyuncusuyum.

- Selen Esen: 27 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. Çikolatayı çok severim.

Tiyatro ile tanışma hikayenizi öğrenebilir miyiz?

- Emin Oğuz Çelebi: Ben mekanik sistem teknikeriyken, “Leyla ile Mecnun” dizisiyle “Ben de işimi yaparken bu kadar mutlu olmalıyım” diyerek işi bıraktım ve oyunculuk eğitimi üzerine bir kursa başladım. Oradaki hocalarımın yönlendirmeleri sonucu üniversiteye başvurdum ve oyunculuk eğitimi aldım.

- Selen Esen: Lisedeyken Şirince’de bulunan bir tiyatro kampına gitmiştim. Yazın ilk olarak orada tanıştım ve sevdim.

İş arkadaşı olmakla beraber aynı zamanda hayat arkadaşısınız. Nasıl tanıştınız?

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- Emin Oğuz Çelebi: İşyerinde tanıştık.

- Selen Esen: Televizyona çıkmadan önce BKM Mutfak’ta sahneye çıkıyorduk.

Oğuz zaten ekipteydi, ben sonradan gelmiştim.

Önce ekip arkadaşıydık, sonra birbirimizden çok hoşlandık ve sevgili olduk.

Evde ve işte her dakika beraber olmak sizin için zor oluyor mu?

- Emin Oğuz Çelebi: Eksiden çok artısı var bu durumun. En büyük zorluğu işin akışındaki olumsuz duygu durumlarımıza da şahit olmamız. Hemen “Aşkım neyin var?, iyi misin?, bir şey mi yaptım istemeden?” gibi konuşmalar geçebiliyor.

- Selen Esen: Zor olmanın aksine kolay oluyor. Aynı meslekte çalışmamızın bence avantajı var. Daha çok görüşüyoruz ve işle ilgili yorgunluğumuzu, sevincimizi, sıkıntımızı birlikte paylaşıyoruz. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz.

Emin Oğuz Çelebi ile eşi Selen Esen merak edilenleri anlattı

BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ

Çok yoğun olduğunuzu biliyoruz. Hem yazıyorsunuz hem oynuyorsunuz sürekli provalardasınız. Her dakika aktif olmanız gerekiyor. Hiç sıkıldığınız, “ilham gelmiyor, yapamıyorum” dediğiniz bir nokta oldu mu?

- Emin Oğuz Çelebi: Oluyor tabii ki. Bu her hafta tekrar başlayan bir süreç. Bu durumda da ekip içinde fikir alışverişiyle bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum.

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- Selen Esen: Tabii ki oldu. Ben genelde mutlu olmayı çok önemsiyorum ve küçücük bir sorun yaşadığımda hemen moralim bozuluyor. İşte böyle zamanlarda Oğuz’la aynı meslekte olmamız çok iyi oluyor. Birbirimize destek oluyoruz ve o bulunduğumuz ruh halinden hemen çıkarıyoruz birbirimizi.

Kariyerinizde en büyük hayaliniz ne?

- Emin Oğuz Çelebi: Çok iyi yazar, oyuncu ve yönetmen olmak. İşlerimin heyecanla beklendiği bir kariyere sahip olmak.

- Selen Esen: En büyük demeyelim ama hikayesi olan bir karakter oynamayı deneyimlemek çok isterdim.

İleride kendinizi nasıl bir projenin içinde görmek istersiniz?

- Emin Oğuz Çelebi: Aksiyon dolu bir semt işinde ya da dönem işinde olmak isterim.

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- Selen Esen: İleride bir film ya da dizinin içinde bulunmak isterim.

Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz var mı?

- Emin Oğuz Çelebi: Bushcraft yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum bu aralar. Kamp yapmayı, doğayı seviyorum. Chopper tarzı motosikletlere karşı da zaafım var.

- Selen Esen: Bitkilerimle ilgileniyorum. Sağlıklı büyümeleri için çok dikkat ediyorum.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıp size yapılan yorumları takip ediyor musunuz? Gelen tepkilerden memnun musunuz?

- Emin Oğuz Çelebi: Tabii takip ediyorum. Bazen öyle yorumlar geliyor ki tam da ihtiyacın olan şey oluyor. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.

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- Selen Esen: Aktif kullanıyorum. İlk zamanlar her yorumu okuyordum ama sonra bıraktım.

Emin Oğuz Çelebi ile eşi Selen Esen merak edilenleri anlattı

 PROVALAR AYRI BİR SINAVDI

◊ Ç ok Güzel Hareketler 2’ye katılmaya nasıl karar verdiniz?

- Emin Oğuz Çelebi:Seçmeleri duyunca başvurdum. Çok heyecanlı bir süreçti. Sadece komedi değil, dram oyunculuğumuzu da sergilememiz istenilen deneme çekimleri yaptık. Yılmaz Hoca’nın (Erdoğan) beğenmesi ve onaylamasıyla provalara başladık. Provalarda aslında yine bir sınavdı.

- Selen Esen: İlk önce başvuru yapmayacaktım ama sonra şansımı denemek istedim ve bu güzel yolculuğa başlamış oldum. BKM’nin işlerinden sahneler hazırlamamız istenmişti. Çalışmış olmama rağmen çok heyecanlıydım. Ama çok güzel geçti. Sonra kabul edildiğimi söylediler.

 

 

 

 

 

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#Emin Oğuz Çelebi#Selen Esen#Çok Güzel Hareketler 2

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