Emin Günenç kimdir? İşte Survivor 2021 gönüller takımı yarışmacısı Günenç'in biyografisi

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”

EMİN GÜNENÇ’İN EĞİTİM HAYATI

Emin Günenç üniversite eğitim hayatını Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimi alan Emin Günenç, son olarak Kanal D ekranlarında yer alan 'Bir Annenin Günahı' isimli dizide oynadı.

EMİN GÜNENÇ’İN SPOR HAYATI

Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışacak olan Emin Günenç, spora olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda başladığı futbol hayatına sakatlık nedeniyle 18 yaşında son vermek zorunda kalmış. Oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş.

Survivor kadrosunda yer alan Emin Günenç, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.Günenç, Survivor'ın kendisi için çok büyük bir dönüm noktası olduğuna inanıyor

“SURVIVOR BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI”

Survivor benim için çok büyük bir dönüm noktası, büyük bir basamak. Hayallerime yürüyerek değil de koşarak gitmek istiyorum. Bu yüzden Survivor'da başarılı olup döndükten sonra çok güzel bir geleceğin beni beklediğini biliyorum. Survivor'da başarılı olacağıma adım gibi eminim. Ama beni finale götürecek karakterim. Türk halkının beni seveceğinden eminim. 2019 yılında finale kalmıştım. Yedeklerdeydim. O sene gitmek kısmet olmadı. Bu sene 2019'a göre daha hazırım, daha güçlüyüm, daha fazla emek verdim, daha çok çalıştım. İnşallah bu sene olur!

EMİN GÜNENÇ’İN INSTAGRAM HESABI

Survivor kadrosuna dahil olan Emin Günenç'in izleyiciler tarafından sosyal medya hesabı da merak edilen konular arasında. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç’in Instagram’daki kullanıcı adı emingunenc. Survivor Emin Günenç’in Instagram’daki takipçi sayısı 14 bin civarında bulunuyor.