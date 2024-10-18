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Emel Müftüoğlu: Ajda’dan çok estetik oldum

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#Emel Müftüoğlu#Ahmet Mümtaz Taylan#Empati
Emel Müftüoğlu: Ajda’dan çok estetik oldum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 11:22

EMEL Müftüoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

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Ünlü sanatçı programda estetik itirafında bulundu: “Bu yaşımda ben ne aptalmışım bu kadar çok estetik niye yaptırmışım diyorum. Genellikle Ajda Pekkan’ı örnek verirler, kadıncağızın peşini yıllarca bırakmadılar ama; ben kendim de dahil pek çok isim verebilirim hiç durmadan estetik yaptıran! 26 yaşımdan 50 yaşıma kadar sürdü, nerede bir estetik doktoru var, daha adam İstanbul’a gelmeden yetişip muayenehanesine oturuyorduk. Nasıl kestirmişim biçtirmişim hunharca kendimi, çok üzülüyorum”. Müftüoğlu yaşadığı pişmanlığı da paylaştı: “Geçmişe dönebilseydim, tek bir bıçak değdirmezdim vücuduma. Önce kendi ruh sağlığını çözmen gerekiyor. Birileri beni sevecekse bu halimle sevsin.”

SERTAB’A NEDEN ŞARKI VERİYORSUN

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’dan şarkı isteyemediği için onun beste verdiği Sertab Erener ve Aşkın Nur Yengi’ni kıskandığını da söyledi: “Sezen’e bana şarkı verir misin diyemedim. Nasıl hırslı ve kıskanç olduğum bir dönem, anlatamam! Sürekli kafasını yiyorum: Bu kadar güzel şarkılar yapıyorsun niye veriyorsun? Niye mesela Sertab’a verdin, onu niye Aşkın’a veriyorsun, verme! Onlar senin kadar iyi söyleyemez ki, söyleyemez! Sürekli bu haldeyim. Düşünüyorum şimdi, utancımdan battaniyelerin altına girmek istiyorum!”

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#Emel Müftüoğlu#Ahmet Mümtaz Taylan#Empati

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