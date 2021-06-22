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Televizyon
Haber Giriş: 22.06.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Doya Doya Moda yarışmacısı Emel'e ne oldu? Podyumda fenalaştı

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Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Doya Doya Moda yarışmacısı Emel'e ne oldu? Podyumda fenalaştı

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan’ın 22 Haziran tarihli bölümde baygınlık geçirdiği görüntüler korkuttu. Jüri üyelerinin karşısına çıktığı anda baygınlık geçiren Emel’in akıbeti merak konusu oldu. Peki, Emel Başkan'a ne oldu? Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? D

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel, All Star sezonuyla yeniden gündem olmuştu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden Emel Başkan yarışmanın 22 Haziran tarihli bölümünde aniden fenalık geçirdi. Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.

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