Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Doya Doya Moda yarışmacısı Emel'e ne oldu? Podyumda fenalaştı

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel, All Star sezonuyla yeniden gündem olmuştu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden Emel Başkan yarışmanın 22 Haziran tarihli bölümünde aniden fenalık geçirdi. Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.

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