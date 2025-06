Emektar oyuncu uykusunda öldü... Nice dizide ve filmde oynamıştı

Haberin Devamı

Uzun kariyeri boyunca sayısız filmde kamera karşısına geçen 96 yaşındaki Bets'in uykusunda son nefesini verdiği belirtildi. California, Los Osos'taki evinde hayata veda eden Jack Betts'in acı haberini yeğeni duyurdu.

Jack Betts, 2016 yılındaki ölümüne kadar Everybody Loves Raymond adlı yapımdaki rol arkadaşı Doris Roberts ile aynı evi paylaşıyordu.

Betts, Friends, Everybody Loves Raymond, My Name is Earl gibi ünlü yapımlarda da kamera karşısına geçmişti. Emektor oyuncu 2002 tarihli Spider Man'de iş insanı Henry Balkan karakterine hayat verdi.

Jack Betts, kamera karşısına geçmenin dışında Broadway'de sahne deneyimi de yaşadı.

11 Nisan 1929'da dünyaya gelen Jack Betts, oyuncu olmaya daha 10 yaşındayken Laurence Olivier'yi Uğultulu Tepeler'de izledikten sonra karar verdi.

Miami Üniversitesi'nde tiyatro üzerine eğitim alan Jack Betts, ilk oyunculuk deneyimini Shakespeare uyarlaması 3.Richard ile yaptı.

Betts, tiyatrodan sonra sinemaya geçti ve 1960'lı yıllarda Spagetti Western adı verilen yapımlarda kamera karşısına geçti.