Emektar oyuncunun ailesinden ÅŸok iddia: Doktorlar tomografi sonuÃ§larÄ±na geÃ§ baktÄ±... Bu yÃ¼zden beÅŸ saat iÃ§inde Ã¶ldÃ¼

Ã–lÃ¼mÃ¼nden sonra aÃ§Ä±lan davanÄ±n belgelerinde yer alan bilgilere gÃ¶re sabahÄ±n erken saatlerinde ambulansla hastanenin acil servisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len oyuncunun iÃ§ organlarÄ±nÄ±n durumunu gÃ¶steren tomografi sonuÃ§larÄ±nÄ± doktorlar vaktinde gÃ¶rseydi belki de ÅŸimdi hayatta olacaktÄ±!

SABAHIN ERKEN SAATLERÄ°NDE AMBULANSLA ACÄ°L SERVÄ°SE GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

Ã–lÃ¼mÃ¼nden sonra ortaya Ã§Ä±kan bu gerÃ§ek nedeniyle ailesini de onu dizilerden tanÄ±yanlarÄ± da bir kez daha Ã¼zen bu kiÅŸi Ä°ngiliz oyuncu Mace Richardsâ€¦ Rol aldÄ±ÄŸÄ± Eastenders adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Richard. hayata veda ettiÄŸinde 62 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Onu Ã¶nce Londra'daki St. Mary's Hastanesi'ne sonra da Ã¶lÃ¼me gÃ¶tÃ¼ren olaylar zinciri bu yÄ±lÄ±n 1 Haziran gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±n erken saatlerinde ilk halkasÄ±nÄ± attÄ±. Mace Richards, karnÄ±ndaki aÄŸrÄ± nedeniyle sabah saat 05:20'de hastanenin acil servisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ambulansta da oyuncuya aÄŸrÄ± kesici ilaÃ§ verildi.

Hastaneye ulaÅŸmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 28 dakika sonra da Richards'Ä±n bilgisayarlÄ± tomografisi Ã§ekildi. Sonra da Ã§Ä±kan sonuÃ§lar Royal Brompton Hastanesi'ndeki cerrahlara gÃ¶nderildi.

DOKTORLAR TOMOGRAFÄ° SONUÃ‡LARINI SAATLER SONRA GÃ–RDÃœ

Hastanedeki doktorlar, bu sonuÃ§lara sabah saat 08:00'e kadar ulaÅŸamadÄ±. AÃ§Ä±lan davada ailesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Mace Richards'Ä± Ã¶lÃ¼me gÃ¶tÃ¼ren de iÅŸte bu gecikme oldu.

Cerrahlar Richards'Ä±n iÃ§ organlarÄ±nda meydana gelen hasara bakarak oyuncunun herhangi bir operasyondan saÄŸ Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

Yine mahkeme belgelerine gÃ¶re Richards'a "Ailesiyle iletiÅŸim kurmasÄ±nÄ± ve onlarla vedalaÅŸmasÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. Resmi kayÄ±tlara gÃ¶re de Mace Richards, sabah saat 10:13'te hayata veda etti.

AÄ°LESÄ° SAÄžLIÄžININ YERÄ°NDE OLDUÄžUNU SAVUNDU

Mace Richards'Ä±n ailesi, Kuzey Londra Adli TÄ±p Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya video baÄŸlantÄ±sÄ±yla katÄ±ldÄ±.

Talihsiz oyuncunun tomografi sonuÃ§larÄ±na zamanÄ±nda ulaÅŸÄ±lamamasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olabileceÄŸi konusundaki endiÅŸelerini dile getirdiler.

DiÄŸer yandan deneyimli adli tÄ±p uzmanÄ± Andrew Walter, buna dair hiÃ§bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. DuruÅŸma 8 Ekim tarihine ertelendi.

Adli tÄ±p uzmanÄ± Walker, tarama sonuÃ§larÄ±nÄ±n geÃ§ deÄŸerlendirilmesinin Richards'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§Ä±p aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinleÅŸtirmek iÃ§in bir uzmanÄ±n da o duruÅŸmada hazÄ±r bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Mace Richards'Ä±n aile Ã¼yelerinden biri, tarama sonuÃ§larÄ±nÄ±n zamanÄ±nda incelenemediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ oyuncunun hastaneye sabahÄ±n Ã§ok erken saatlerinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

AynÄ± aile Ã¼yesi "BÃ¶ylesine acil bir vaka iÃ§in birkaÃ§ saat kaybedilmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Mace 80'li yaÅŸlarÄ±nda deÄŸildi, daha 62 yaÅŸÄ±ndaydÄ±" diye konuÅŸtu.