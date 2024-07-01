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Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez TV ekranlarında!

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Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler İlk kez TV ekranlarında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 16:32

Emeklilik Planı filmi ilk kez TV ekranlarına geliyor. Aksiyon, komedi ve gerilim türündeki film 2013 yılında vizyona girdi. Filmin senaryosu, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturan Tim Brown'a ait. Peki Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Emeklilik Planı (Retirement Plan) filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Nicolas Cage, Ashley Greene Khoury, Ron Perlman'ın başrolde yer aldığı film ATV yayın akışı ile bu akşam ekranlarda olacak.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ OYUNCULARI

Nicolas Cage
Ashley Greene
Jackie Earle Haley
Ron Perlman
Thalia Campbell
Ernie Hudson
Joel David Moore
Grace Byers

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