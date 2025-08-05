Emeklilik hayalleri yarım kaldı… Eski kocasına nafaka vermek için ömür boyu çalışacak!

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Bunların içinde ihanet, şiddet, maddi konular, ne ararsanız var…

MUTLU AŞIKLAR AYRILDI, ORTALIK KARIŞTI

Denise Richards, daha kısa bir süre öncesine kadar “Bir daha evlensem yine koca olarak onu seçerdim” dediği eşi Aaron Phypers'dan ayrıldı.

Sonra da deyim yerindeyse olanlar oldu…

Boşanma davasını açan taraf Aaron Phypers olmuştu. Bundan kısa bir süre sonra Denise Richards polise gitti, ayrıldığı eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

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HEM ŞİDDET HEM İHANET... İDDİALAR BİTMEK BİLMEDİ

Aaron Phypers bu şiddet iddialarını reddetti ve o da eski eşi ünlü oyuncu Denise Richards’ın hem kendisini aldattığını hem de eline geçen her kuruşu har vurup harman savurduğunu söyledi.

Oysa Denise Richards’a göre para kazanmayıp sadece harcayan kendisi değil eski eşiydi.

Şimdilik eski karı kocanın hukuk savaşı sürüyor. Ve Aaron Phypers mahkeme yoluyla Denise Richards’dan 105 bin dolar gibi astronomik bir nafaka istiyor.

2018’de büyük bir aşk yaşayarak evlenen eski çift 7 Temmuz’da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye gittiler.

ESKİ KARISINDAN NAFAKA İSTİYOR

Ortaya çıkan yeni mahkeme belgeleri, Ekim 2024'ten beri gelir elde etmemesine rağmen, eski kocası Aaron Phypers’ın ünlü yıldız Denise Richards'tan göz yaşartıcı masraf listesini karşılamak için nafaka talep ettiğini ortaya çıkardı…

Bu kapsamlı harcama listesinde kira için 18.000 dolar, çocuk bakımı için 7.000 dolar, market alışverişi için 10.000 dolar, dışarıda yemek için 15.000 dolar, çamaşır yıkama için 5.000 dolar, giyim için 20.000 dolar ve eğlence için 15.000 dolar olmak üzere masraflar var ve eski kocanın toplam nafaka talebi ayda 105.000 doları buluyor.

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Aaron Phypers'ın mali sıkıntıları, sahibi olduğu ancak geçen yıl kapatmak zorunda kaldığı Malibu'daki sağlıklı yaşam merkezi olan Quantum 360'ı kapatmasından kaynaklanıyor.

VERDİĞİ LİSTE KABARIK... HER AY BİR SERVET ÖDEMESİ LAZIM

Aaron Phypers Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, geliri, mülkü veya birikimi olmadığını iddia etti ve Richards'ın aylık 250.000 doların üzerindeki önemli kazancının nafaka talebini haklı çıkardığını savundu.

Ünlü oyuncu Richards'ın geliri ise internette görüntülerini paylaştığı hesabından televizyon programlarından, marka anlaşmalarından ve katıldığı davetlerden aldığı paradan geliyor.

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İSTESE EMEKLİ OLURDU AMA ARTIK ÖMÜR BOYU MECBUREN ÇALIŞACAK

Ancak artık pek fazla oyunculuk yapmayan yıldız isim kazancının yarısını eski kocasına verince istese de emekli olamayacak ve daha uzun yıllar çalışıp nafaka ödemek zorunda kalacak…

54 yaşındaki ünlü oyuncu para sıkıntısı çekmese de ömür boyu rahat yaşayacağı büyük bir servete de sahip değil. Ve telif gelirleri ve ufak tefek işlerden gelen parayla çok yorulmadan emekli olmayı planlarken şimdi kara kara düşünmeye başlamış durumda…