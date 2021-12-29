Emekli albay Mustafa Kaya bulundu mu? 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı’ya katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Korku dolu anlar, ekipler alarmda Botla kurtardılarKorku dolu anlar, ekipler alarmda! Botla kurtardılar#Kırklareli
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü Farioli...Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü! Farioli...#Galatasaray
Canlı yayında flaş uyarılar… Bugün, yarın ve cuma gününe dikkatCanlı yayında flaş uyarılar… Bugün, yarın ve cuma gününe dikkat!#Hava Durumu
Merkez Bankası duyurdu İşte 2022 yılı Para ve Kur PolitikasıMerkez Bankası duyurdu! İşte 2022 yılı Para ve Kur Politikası#Merkez Bankası
Ve mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulunduVe mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulundu!#Omicron
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Pitbull saldırısında yaralanmıştı Asiye yoğun bakımdan çıktıPitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye yoğun bakımdan çıktı#Asiye Ateş
Görüntüler dehşete düşürmüştü MEBden flaş kararGörüntüler dehşete düşürmüştü! MEB'den flaş karar#Aksaray
Altın hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Evini basıp işkence ettiler Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar...Evini basıp işkence ettiler! 'Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar...'#Afganistan
Yıllar sonra sürpriz buluşma Ofisinde ziyaret etti...Yıllar sonra sürpriz buluşma! Ofisinde ziyaret etti...#Aziz Yıldırım
Atatürke benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: Geber dedi, yumruk ve tekme attıAtatürk'e benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı#Göksel Kaya
Hava çok sıcak ama... Buz kıyameti geliyorHava çok sıcak ama... 'Buz kıyameti' geliyor#Alaska
10 yıl sonra evlendiler... Artık Sivas ve Ankaralısın10 yıl sonra evlendiler... 'Artık Sivas ve Ankaralısın'#Ferman Akgül
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Emekli albay Mustafa Kaya bulundu mu? 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı’ya katıldı

#Mustafa Kaya#Emekli Albay#Emekli Albay Mustafa Kaya
Emekli albay Mustafa Kaya bulundu mu 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı’ya katıldı

Emekli albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı. Peki, Emekli albay Mustafa Kaya bulundu mu?

Haberin Devamı

Üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya'nın hayatı tepetaklak oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi. İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu.

"Görümcem tam bir karayılan"

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

Eşiyle daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Seyhan Kaya, tüm problemi Mustafa Kaya'nın ailesinden kaynaklandığını öne sürdü. Çiftin kızları Irmak Naz Kaya ise tek isteğinin babasını bir kez daha görmek olduğunu söyledi. Genç kız, "Babam neredeyse ben onun yanına gitmek istiyorum" dedi.

Seyhan Kaya sinirlerine hakim olamadı

Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.
Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Babasının yanında olduğunu söyleyen Sibel Kaya ile Seyhan Kaya arasında sert bir tartışma yaşandı. Kaya Ailesi'nin telefonda birbirlerine girmesi üzerine müdahale eden başarılı programcı Müge Anlı ise aile üyelerinin bir araya gelerek tartışmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Kaya#Emekli Albay#Emekli Albay Mustafa Kaya

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse