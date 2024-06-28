Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Yeni Tiyatro Dergisi’nin 11’inci kez dağıttığı ve tiyatro dünyasını bir araya getiren “Emek ve Başarı” ödülleri önceki akşam Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül törenine kültür ve sanat camiasının ünlü isimleri katıldı.
Engin Günaydın “Hücreler” oyunundaki performansıyla komedi dalında “en iyi erkek oyuncu” ödülü aldı. “Hücreler” oyunu da ‘En İyi Yapım - Komedi’ dalında ödül aldı.
Zuhal Olcay “Kel Diva”daki rolüyle “en iyi kadın oyuncu” seçildi.
Müslüm Tamer, “en iyi erkek oyuncu” seçildi.
Rutkay Aziz ve Göksel Kortay’ın onur ödülü aldığı gecede, Zuhal Olcay
“en iyi kadın oyuncu” ve Engin Günaydın
komedi dalında “en iyi erkek oyuncu” seçildi. Kelebek yazarı Sayım Çınar’a ise “kültür sanat emek ödülü” verildi. Berkay Ateş, Engin Alkan, Hande Doğandemir ve Yasemin Kay Allen gibi isimler de çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazandılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8 ödüle layık görüldü.
Kelebek yazarı Sayım Çınar, “kültür sanat emek ödülü”nün sahibi oldu.