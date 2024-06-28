Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

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Yeni Tiyatro Dergisi’nin 11’inci kez dağıttığı ve tiyatro dünyasını bir araya getiren “Emek ve Başarı” ödülleri önceki akşam Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül törenine kültür ve sanat camiasının ünlü isimleri katıldı.

Engin Günaydın “Hücreler” oyunundaki performansıyla komedi dalında “en iyi erkek oyuncu” ödülü aldı. “Hücreler” oyunu da ‘En İyi Yapım - Komedi’ dalında ödül aldı.

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Zuhal Olcay “Kel Diva”daki rolüyle “en iyi kadın oyuncu” seçildi.