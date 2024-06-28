×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#11. Emek Ve Başarı Ödülleri#Engin Günaydın#Zuhal Olcay
Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 09:03

11. Emek ve Başarı ödülleri önceki akşam gerçekleşti. Tiyatronun en iyileri bu gecede ödüllendirildi.

Haberin Devamı

Yeni Tiyatro Dergisi’nin 11’inci kez dağıttığı ve tiyatro dünyasını bir araya getiren “Emek ve Başarı” ödülleri önceki akşam Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül törenine kültür ve sanat camiasının ünlü isimleri katıldı.

Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Engin Günaydın “Hücreler” oyunundaki performansıyla komedi dalında “en iyi erkek oyuncu” ödülü aldı. “Hücreler” oyunu da ‘En İyi Yapım - Komedi’ dalında ödül aldı.

Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Zuhal Olcay “Kel Diva”daki rolüyle “en iyi kadın oyuncu” seçildi.

Haberin Devamı

Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Müslüm Tamer, “en iyi erkek oyuncu” seçildi.

Rutkay Aziz ve Göksel Kortay’ın onur ödülü aldığı gecede, Zuhal Olcay “en iyi kadın oyuncu” ve Engin Günaydın komedi dalında “en iyi erkek oyuncu” seçildi. Kelebek yazarı Sayım Çınar’a ise “kültür sanat emek ödülü” verildi. Berkay Ateş, Engin Alkan, Hande Doğandemir ve Yasemin Kay Allen gibi isimler de çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazandılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8 ödüle layık görüldü.

Emek ve Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Kelebek yazarı Sayım Çınar, “kültür sanat emek ödülü”nün sahibi oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#11. Emek Ve Başarı Ödülleri#Engin Günaydın#Zuhal Olcay

BAKMADAN GEÇME!