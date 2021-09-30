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Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Eltilerin Savaşı filmi konusu ve merak edilenler

#Eltilerin Savaşı#Konusu#Oyuncuları
Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler, nerede çekildi İşte Eltilerin Savaşı filmi konusu ve merak edilenler

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Eltilerin Savaşı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunun Gupse Özay’a ait olduğu Eltilerin Savaşı komedi filmleri arasında izleyiciden tam not almayı başarmıştı. Peki, Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Eltilerin Savaşı filmi hakkında merak edilenler…

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Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği “Eltilerin Savaşıkonusu ve oyuncuları, filmin yeniden ekrana gelecek olmasıyla birlikte araştırılıyor. Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Eltilerin Savaşı filmi hakkında detaylar haberimizde…

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu , Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

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İki eltinin birbiriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarını izlediğimiz Eltilerin Savaşı hangi apartmanda, nerede çekildi merak edilenler arasında yer alıyor. Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.

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