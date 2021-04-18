Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? İşte Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları ve konusu

BAŞROLLERİNİ Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı “Eltilerin Savaşı” televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay: Sultan

Merve Dizdar: Gizem

Ferit Aktuğ: Selim

Uraz Kaygılaroğlu: Fatih

Füsun Demirel

Ali İpin

Hülya Duyar

Kubilay Tunçer

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

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