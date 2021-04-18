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Televizyon
Haber Giriş: 18.04.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? İşte Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları ve konusu

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Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? İşte Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları ve konusu

İzmirli oyuncular Gupse Özay ve Merve Dizdar, “Eltilerin Savaşı beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği film, Sultan ve Gizem adlı iki elti arasındaki eğlenceli rekabeti anlatıyorç Peki, Eltilerin Savaşı filminin oyuncu kadrosunda başka kimler? İşte Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları ve konusu

BAŞROLLERİNİ Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı “Eltilerin Savaşı” televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay: Sultan
Merve Dizdar: Gizem
Ferit Aktuğ: Selim
Uraz Kaygılaroğlu: Fatih
Füsun Demirel
Ali İpin
Hülya Duyar
Kubilay Tunçer

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

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