Elkızı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elkızı son bölüme Ezo'nun kaçırılması damga vurdu

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Elkızı son bölüm tek parça yayınlandı. FOX TV ekranlarında 20 Kasım Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Elkızı'nda bu hafta kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali’nin yakınlığı Ali’ye yeniden umut verirken Ezo’nun özgürlüğü kadar hayatının da tehlikeye girmesi de çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Elkızı 6. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ELKIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ELKIZI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin’i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girmiştir.

Harun’a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, kendisine söylenen asıl büyük yalanla yüzleşir. Şimdi hesap sorma zamanıdır. Hem Harun’a hem de Nermin’e. Cavidan ise en büyük destekçisidir Ezo’nun. Bir aile gibi hareket edecekler ve Bozdağlı’nın gücünü göstereceklerdir.

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Kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali’nin yakınlığı Ali’ye yeniden umut verir. Bunca yıllık suskunluğuna artık son verecektir fakat kapıda bekleyen bir başka düşman her şeyi alt üst eder. Ezo’nun özgürlüğü kadar hayatı da tehlikededir artık.