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Elkızı 3. bölüme Ezo'nun Harun'la ilgili kararı damga vurdu! İşte Elkızı yeni bölüm fragmanı

#Elkızı#Fox Tv#Televizyon
Elkızı 3. bölüme Ezonun Harunla ilgili kararı damga vurdu İşte Elkızı yeni bölüm fragmanı

Elkızı 3. son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Elkızı'nın 6 Kasım tarihli son bölümünde Ezo'nun herkesin önünde Cavidan Hanım'a karşı gelerek Harun'u şirketin müdürü yaptığını açıklaması ve villayı vermesi damga vurdu. Dizinin son bölümünün hemen ardından yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanında ise Ezo'nun kendisini uçurumdan atması merak uyandırdı. İşte, yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların özeti.

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Elkızı 4. yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında 6 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan Elkızı'nda bu hafta Ezo'nun serbest bırakılması ve babaannesine meydan okuması dikkat çekti. Heyecanlı gelişmelerin ardından yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında Ali'nin korkunç trafik kazası geçirmesi ve köylülerin konağı basması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

ELKIZI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ELKIZI 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir’le ilişkisi ortaya çıkan Seher’in artık çekinecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Konağı Ezo’nun yaktığını düşündüğü için Ezo’nun suçunu ispat etmeye çabalar ve sonunda bir açığını bulur. Selçuk komutanla iş birliği yaparak Ezo’yu resmen suçlayacak delillere ulaşırlar fakat Ezo garip bir şekilde korkusuzdur. Çünkü tüm bu zorlu süreç Ezo'yu zayıflatacağına güçlendirmiştir ve gerekirse bedel ödemeye de hazırdır.

Ezo’nun hayatı Harun’un elindedir. Nermin bunu çok güzel bir fırsata çevirir ama bu tuzağa ne Cavidan ne de Ali düşer. Harun ve Nermin'in gerçek yüzünü Ezo’ya gösterip, ikiliyi tamamen hayatlarından çıkarıp atacak bir yol bulurlar. Çatışmalar, kavgalar, restleşmeler, intikam hırsı... Herkes tarafını seçmiş, kılıçlar çekilmiştir artık...

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#Elkızı#Fox Tv#Televizyon

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