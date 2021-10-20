Elit İşcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elit İşcan'ın oynadığı diziler ve filmler

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Dijital platformda yayınlanacak Hamlet dizisi için afişinde verdiği poz gündem olan Elit İşcan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Elit İşcan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor. İşte Hamlet başrol oyuncusu Elit İşcan hakkında bilgiler...

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşcan, 12 Ocak 1994 yılında İstanbul'da doğdu. İlk filmi olan Beş Vakit, başrolünü oynadığı Hayat Var, Küçük Kadınlar ve Mustang filmleriyle tanınır.

Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biri olan Elit İşcan, İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

ELİT İŞCAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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2006: Beş Vakit- Yıldız rolünde

2008: Hayat Var- Hayat rolünde

2008- 2010: Küçük Kadınlar- Bilge rolünde

2009: Dersimiz: Atatürk- Küçük Afet İnan

2009: Ölü Yaprak Vuruşu- Nurhan Güneyli

2012: Taş Mektep- Mina

2013: A.Ş.K- Semra rolünde

2015: Mustang- Ece rolünde

2018: Yaşayamayanlar- Ayşe rolünde

2019: Kurşun- Zeynep rolünde