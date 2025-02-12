Elini bıraksa koluna sarıldı… Geç de olsa anladı: Kocası olmasa adını anan kalmaz

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Oysa uzun süredir Sussex Dükü ve Düşeşi olarak adlandırılan çiftin evliliğinde sorunlar olduğu konuşuluyordu.

EVLİLİKLERİ SALLANTIDA DENİYORDU

Alışık olmadığımız şekilde etkinliklere ayrı ayrı katılmaya başlayan, kariyer yollarını da ayrı çizmeye çalışan Harry ve Meghan’ın bu evlilikte aradığını bulamadığı, özellikle de ABD’ye taşındıktan sonra aradıklarını bulamadıkları iddia ediliyordu.

Aslında bu “aradığını bulamamak” iddiası Harry için olmasa da Meghan için doğru sayılabilir.

Harry’yle tanıştığında bir dizi oyuncusu olan, büyük bir Hollywood yıldızı olmasa da bunun hayalini kuran Meghan Markle, kraliyet ailesine gelin olduktan sonra yakaladığı şöhretle değme oyuncuyu şöhret konusunda sınıfta bırakmıştı.

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HOLLYWOOD HAYALLERİ YARIM KALDI

Meghan bu şöhreti Amerika’da yaşarken kendi çıkarı için kullanmak ve gerçekten de bir Hollywood yıldızı gibi görülmek istedi.

Ancak kocasıyla çektikleri belgesel, yazdığı çocuk kitabı, yayınladığı podcast, kurduğu site üzerinden sattığı “lifestyle” ürünleri gibi birçok girişimi onu yarı yolda bıraktı.

Bu da yetmezmiş gibi sürekli olarak içinden çıkıp kaçıp gittikleri aile ve o ailenin üyeleri hakkında söyledikleri, sürekli şikâyet etmeleri ve aslında gayet rahat bir hayat yaşamalarına rağmen kendilerini kurban gibi göstermeleri sempati değil antipati topladı…

AŞK ŞOVU MU PR ÇALIŞMASI MI?

İşte aslında son birkaç gündür sergilenen bu aşk şovlarının ardında da bu gerçekler yatıyor… Harry ve Meghan basının onların her adımını takip ettiğini bildikleri bu etkinlikte sergiledikleri birlik beraberlik pozlarıyla bir PR çalışması yapıyor.

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Meghan Markle’ın bu etkinlikte kocası Harry’ye bakışları, onun elini hiç bırakmaması, koluna sarılıp yürümesi de aslında bir aşk işaretinden çok pazarlama hamlesi olarak görülüyor.

BAŞARISIZLIĞA UĞRADIKÇA KOCASINA TUTUNDU

Kraliyet yorumcuları şimdiden Meghan Markle’ın kendi adını bir marka haline getirme çabaları sonuçsuz kaldıkça kocasına daha çok tutunduğunu söylemeye başladı. Ve bunun altında da Meghan’ın belki de biraz geç fark ettiği bir gerçek vardı…

Harry’yle evlenmeden önce sadece Amerika’da tanınan ve bu tanınırlığı da dizisini izleyen kitleden kaynaklanan Meghan Markle aslında her şeyini bu evliliğe borçlu olduğunu artık kavradı.

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HARRY YOKSA MEGHAN OLABİLİR Mİ?

Bir anlamda “Harry yoksa Meghan da olmayacaktı” ve durum böyle olunca Meghan Markle kariyerini kocasından ayırıp farklı bir yola girmenin bir faydası olmayacağını anladı.

Ona sıkı sıkı tutunmadan evliliğini sürdürmenin ve hep basının ilgi odağı olarak kalmanın zor olduğunu anlayınca da bir süredir şüphelere yol açarak azalan aşk pozları bir anda geri döndü!