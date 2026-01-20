Elini attığı her işte başarısız oldu… Evliliği de bir çıkmaza girdi… Son çare annelik: Üçüncüyü doğurayım da siz beni o zaman görün!

Haberin Devamı

2020’de ABD’ye taşınan ve son senelerde hem aileyle olan kavgaları hem de ABD’de kendilerini yeniden var etme çabalarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry ve eşi Meghan Markle bu süreçte çok kereler hem işlerinin hem de evliliklerinin yolunda gitmediği söylentileriyle gündeme geldiler.

Yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Meghan Markle 2026’da üçüncü çocuğunu kucağına almak istiyor…

Bunun da aslında gerçekten bir çocuk daha istemekten daha derin sebepleri var.

Meghan’ın üçüncü çocuğunu doğurarak düşüşte olan iş ve oyunculuk çabalarından bir nebze olsun uzaklaşmak istediği hem de bu sayede Harry’yle yolunda gitmediği söylenen evliliğini kurtarmaya çalışacağı konuşuluyor.

Maghan ve Harry’nin henüz İngiltere’den ayrılmadan önce, 2019’da doğan 6 yaşında Archie adında bir oğulları ve 2021’de ABD’de doğa Lilibet adında 4 yaşında bir kızları var.

Çift ABD’ye taşındığından beri eski bir dizi oyuncusu olan Meghan medya prodüksiyonu, podcast yayıncılığı, yaşam tarzı markalaşması ve eğlence gibi çeşitli alanlarda farklı derecelerde başarı elde eden birçok girişimde bulundu.

Ancak bu başarılar hiçbir zaman Meghan’ın istediği ölçüde büyük olmadı. Evlendiği prensin ününü kullanarak kendisi de bir Hollywood yıldızına dönüşüp servet yapmak ve şöhretine şöhret katmak isteyen Meghan sanki hep bir duvara tosladı…

İstediği başarıyı elde edememesi bir yana Meghan Markle beklediği sevgi ve ilgiyi de pek göremedi ve her zaman eleştirilerin hedefi olmaya devam etti. Netflix için hazırladığı yemek şovunun bir sezon daha yenilenmeyeceği söylenen Meghan en sonunda çareyi yeniden anne olmakta buldu…

Saray kaynaklarının söylediğine göre Meghan'ın yaşam tarzı markasını ve kendisini bir tür Hollywood ünlüsü haline getirme çabasını sürdürmekten yorulduğuna dair güçlü bir his var.

Başarısızlığının gayet farkında olan Meghan için üçüncü kez anne olmak tüm bunlara son vermek için mükemmel bir bahane olurdu yorumları yapılıyor. Üstelik artık bir Instagram ünlüsü influencer gibi davranmaya başlayan Meghan için annelik yepyeni içerikler ve yeniden ün de sağlayabilir.

Lily Collins ve Brie Larson gibi isimlerin de kadrosunda olduğu "Close Personal Friends" adında bir filmde kendine küçük bir rol bulan Meghan için bu rol hayal ettiği Hollywood yıldızlığının kapısını belli ki açmayacak.

Bu arada, Meghan'ın As Ever markası, logo tasarım hırsızlığı suçlamaları, New York'lu bir marka ve Çinli bir perakendeciyle yaşanan marka tescili anlaşmazlıkları ve ürünlerinin rakiplerine kıyasla aşırı pahalı olduğu eleştirileri de dahil olmak üzere çeşitli tartışmalarla karşı karşıya kaldı.

Meghan'ın anneliği dönüştürücü, karmaşık ve son derece ödüllendirici bir deneyim olarak gördüğü, "bilinçli" ebeveynliği vurguladığı, mükemmeliyetten ziyade var olmaya öncelik verdiği ve zorluklar ve baskılar karşısında kendine hoşgörü göstermeyi öğrenirken çocuklarına "çalışan bir anne" olmanın örneğini sergilemeye çalıştığı söyleniyor.

Üçüncü kez anne oluşa da bu yeni hayatından kendine işleri için işe yarayacak bir şeyler çıkarması mümkün olacak. Bu aynı zamanda evlilikleri hakkında sürekli soru işaretleri olan Harry ve Meghan’ın yeniden yakınlaşmasına, Meghan’ın böylece evliliğini kurtarmasına da yardımcı olabilir…