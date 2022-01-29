Elif Yıldırım olayı nedir? Esra Erol 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif'le konuşurken gözyaşlarına boğuldu

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ıldırım Ailesi, 17 Ocak’ta Alanya’da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Yıldırım’ı bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Alanya’da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun’a kaçtığı belirlendi. Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Akkoyun’un, Elif Yıldırım’ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif’i canlı yayında öğrendi. Bugün ise Elif, canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Esra Erol’un iknaları sonuç verse de ünlü sunucunun sinirlerine hakim olamadı.



AİLELERE SESLENDİ



Yaşananlar karşısında çileden çıkan Esra Erol,“Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğiniz çocuklarınıza öğretin. Özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şevkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.” Sözleriyle ailelere seslendi.