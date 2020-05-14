Elif Naz’a büyük destek...

Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Neler Oluyor Hayatta ekibiyle iletişime geçerek, aile ile yakından ilgilendiklerini iletti. Hayırsever vatandaşlar tarafından destek telefonları yağdı. Bugün de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş programa görüntülü olarak bağlandı. Elif Naz’ın hastalık sürecini anlatan Başhekim, küçük kızın bu süreçte psikolojik olarak etkilendiğini ve hastane olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.