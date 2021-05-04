Elif Ece Uzun kimdir, kaç yaşında? Elif Ece Uzun'un eşi Mehmet Tuş hakkında bilgiler

Elif Ece Uzun, 5 Ağustos 1983 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu ise Adapazarı'nda geçmiştir. Babası Rize'nin ilçesi Çayeli'lidir. Annesi ise Gürcistan'ın Batum şehrindendir. Ergenlik yaşlarında ailesiyle beraber Antalya’ya yerleşti. Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yaptı.Elif Ece Uzun, 2003 yılında iletişim sanatları alanında eğitim aldı. 2004 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı ve İstanbul’a yerleşti.2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TV’de bir şov programı sunmaya başladı.Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D ekranlarında yer alan Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı. 2019 yılında Mehmet Tuş ile evlenen Elif Ece Uzun'un bu evliliğinden ikiz çocukları var.

Elif Ece Uzun, ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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