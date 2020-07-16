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GeriTelevizyon Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu – İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncular kimler?
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Televizyon
Haber Giriş: 16.07.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu – İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncular kimler?

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Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu – İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncular kimler?
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Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu. Kiralık Aşk dizisindeki performansıyla uzun süre adından söz ettiren Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerinden birine hayat verecek. Diziyle ilgili ayrıntıların belli olması ardından Sangu’nun hayranları sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncular kimler?

Yeni dizi İyi Günde Kötü Günde’nin oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşacak. Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Kiralık Aşk dizisi ardından Çarpışma’nın kadrosunda yer alan  Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’yı canlandıracak.

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