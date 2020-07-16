Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu – İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncular kimler?

Yeni dizi İyi Günde Kötü Günde’nin oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşacak. Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Kiralık Aşk dizisi ardından Çarpışma’nın kadrosunda yer alan Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’yı canlandıracak.