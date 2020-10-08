Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun'un hayatı

Elçin Hatun karakteri Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzelliği, zekası ve entrikaları ile sarayı karıştıracak güce sahip olan Elçin Hatun Süleyman Şah’ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan’ı rehin tuttuğundan Melikşah’a karşı kin güdüyor. İşte, Elçin Hatun karakteri ve Elçin Hatun'a can veren Leyla Lydia Tuğutlu'nun hayatı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ELÇİN HATUN KİMDİR?

Elçin Hatun karakteri, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kızı olarak Büyük Selçuklu sarayını karıştırmak üzere hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Dizide Elçin Hatun karakteri, intikam alma arzusu ile bazı girişimlerde bulunacaktır.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu. Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin’de dünyaya geldi. İlkokula başlayacağı zaman Türkiye’ye dönüş yapan Tuğutlu, bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara yarı zamanlı olarak devam eden Tuğutlu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.

Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya başlayan Tuğutlu’nun aklında mankenlik ve dfotomodellik vardı. Üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakan Tuğutlu, çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı. İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü okudu.

Sonrasında 2005 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasına katıldı ve “Best Promising” seçildi. 2006'da da Çin'de yapılan “Miss Tourism Queen International”da “Princess” ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında ise “Fashion TV Moda Oskarları 2007”de “Gelecek vaad eden model” seçildi.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacı, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı. Ardından Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan “Miss World” yarışmasında temsil etti.

Oyunculuk kariyerine adım atan Tuğutlu ilk olarak “Es-Es” dizisi'nde İrem rolünü oynadı. Sonrasında “Karadayı” dizisinde “Mahir Kara”yı canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşi rolünde “Songül” karakterini, “Kiralık Aşk” dizisinde “İz” karakterini, son olarak "Delibal" filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oyunculuğu yaptı.