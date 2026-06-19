Elbise kırmızı ama onu giyen aynı kişi değil: Artık kollarında başkası var

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Üstelik aşk, yakışıklı adamın daha gencecikken o güzel kadını bir gün TV ekranında görmesiyle başlamıştı.

Hayatının geri kalanını onunla birlikte geçirmek istemişti. Üstelik o zamanlar ünlü bile değildi. Kendisinden 12 yaş büyük o güzel kadınla tanışıp ilişkiye başladığında artık o da herkesin tanıdığı bir isimdi.

İlk anda söylediği gibi ömrünün geri kalanını değil sadece 16 yılını onunla geçirdi... O büyük aşk bitti... Şimdi o yakışıklı adamın kalbinde ve kolunda başka bir kadın var.

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KIRMIZI HALINDA AŞK POZLARI

Bu öykünün kahramanlarını hemen söyleyelim...

Ülkemizde Cosby Show adlı TV dizisiyle gencecik yaşında şöhreti bulan 58 yaşındaki Lisa Bonet ile 46 yaşındaki Jason Momoa. Bir de şu anda Momoa'nın sevgilisi olan 34 yaşındaki Adria Arjona.

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Jason Momoa, Lisa Bonet ile evliliğini bitirdikten bir süre sonra Adria Arjona ile yeni bir romantik ilişkiye başladı. İki yılı aşkın süredir birlikte olan ikili, son olarak Supergirl filminin galasında birlikte kırmızı halıya çıktı.

Momoa, o gala için koyu renkli bir takım elbise tercih etti. Sonradan ceketini çıkarıp nice yılın emeğinin ürünü olan kaslı kollarını gözler önüne serdi.

Arjona ise bedenini saran kırmızı kıyafeti içinde gerçekten de kusursuz görünüyordu. Uzun saçlarını ise genellikle yaptığı gibi açık bırakmayı tercih etmişti.

Jason Momoa ile Adria Arjona, kırmızı halıda kameralara bol bol aşk ve mutluluk tablosu çizdi.

Jason Momoa ile eski karısı Lisa Bonet, dört yılı evlilik olmak üzere 16 yıl birlikte olmuştu.





YİNE KIRMIZI ELBİSE

Bu arada Arjona'nın galada giydiği kırmızı elbise akıllara Momoa'nın eski karısı Lisa Bonet ile birlikte görüldüğü bir başka film galasını hatırlattı.

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Momoa'nın önemli rollerinden birini üstlendiği Justice League filminin galasında Bonet, yaka ve omuz kısımları işlemeli kırmızı bir elbise giymişti. O gece de Bonet ile Momoa, kırmızı halıda mutluluk tablosu sergilemişti.

Ama o zamandan bu yana köprülerin altından çok sular aktı. Artık Bonet, kendi köşesine çekilip çocuklarıyla vakit geçiriyor. Momoa ise Adria Arjona ile yeni bir aşka başladı.

Arjona'nın galadaki kırmızı elbise yıllar önce Momoa'nın eski karısı Lisa'nın bir başka galada giydiği kırmızı elbiseyi hatırlattı.





'BİRBİRİMİZİ ÖZGÜR BIRAKIYORUZ'

Lisa Bonet ve Jason Momoa, bugün artık yerinde yeller esen aşklarının ve evliliklerinin bittiğini 2022 yılında yaptıkları bir açıklamayla duyurdu.

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Eski çift o açıklamada " "Birbirimize olan sevgimiz sürüyor. Olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek için birbirimizi özgür bırakıyoruz" satırlarına yer verdi.

Jason Momoa ile Lisa Bonet'nin ilişkisi, 2005 yılında başladı. Çift, 2017 yılında evlendi. Bu evlilikten 18 yaşında Lola adında bir kızları ile 17 yaşında Nakoa Wolf adında bir de oğulları bulunuyor.

Çiftin tanışma öyküsüne gelirsek... Benzerine gerçekten de ancak film ya da romanlarda rastlanabilecek bir öykü onlarınki. Jason Momoa, henüz 8 yaşında bir çocukken Lisa Bonet'yi ilk kez TV ekranında gördü ve ona aşık oldu. Ama o bunu basit bir "ünlüye aşık olma" durumu olarak görmedi. Hatta bunu annesine de söyledi. Ekrandaki Lisa Bonet'yi annesine göstererek "O güzel kıza ulaşmak için çaba harcayacağını" söyledi. Yıllar sonra bu söylediğini hatta daha fazlasını yaptı.Momoa ile Bonet, 2005 yılında bir caz kulübünde tanıştılar. O andan sonra olaylar Momoa'nın, hayallerinden bile daha hızlı ve daha güzel gelişti. Bu arada, Momoa ile Bonet'nin eski eşi eve kızı Zoe'nin babası Lenny Kravitz arasında iyi bir dostluk da gelişti.





Jason Momoa'nın birlikte olduğu model Adria Arjona da daha önce bir kez evlenip boşandı. Arjona, Momoa'nın eski karısı Lisa Bonet'nin gençlik yıllarına olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.