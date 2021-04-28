Ela'yı İsmail mi araban attı? Masumiyet'in İsmail Ilgaz'ı Ertuğrul Postal kimdir?

Masumiyet'in İsmail Ilgaz'ı Ertuğrul Postal, 25 Ocak 1967 Malatya doğumludur. İstanbul Şehir Tiyatro’sunda 30 yıl birçok oyunda roller oynamış 2019'da emekli olmuştur. 32 yıldır birçok yerli yabancı film dizi, TV ve radyolarda reklam seslendirmeleri yapmaktadır. Aynı zamanda 27 yıldır da Kanal D’nin kurumsal tanıtım sesidir.Oyunculuk kariyerini 2014-2016 yıllarında yönetmenliğini önce Cevdet Mercan sonra da Altan Dönmez’in üstlendiği Paramparça dizisi ile televizyona taşımıştır. Daha sonra da Diriliş Ertuğrul, Fi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Elimi Bırakma, Payitaht ve Uyanış B.Selçuklu dizilerinde rol almıştı

İsmail Ilgaz -Ertuğrul Postoğlu

İşi ailesinden önce gelen eski toprak kurt bir iş insanı. Kendini sıfırdan var edip meşakkatli yollardan sınıf atlayan İsmail için mensubu olduğu topluluk her şeyden daha önemli. Ailesinden bile.

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