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El Kızı nerede çekiliyor?

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El Kızı nerede çekiliyor

El Kızı nerede çekiliyor sorusu, dizi hakkında ön bilgi almak isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı El Kızı, nerede çekildiği ile merak ediliyor. Peki, El Kızı nerede çekiliyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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El Kızı nerede çekildiği, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Bir kızın yaşadığı sorunları ele alan El Kızı dizisi, Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, El Kızı nerede çekiliyor, konusu nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EL KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

El Kızı dizisinin çekimleri Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde gerçekleşiyor. Marmaris, Köyceğiz, Gökova Körfezi gibi ilçeler de El Kızı çekimleri içerisinde yer aldı.

EL KIZI KONUSU

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

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Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

 

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