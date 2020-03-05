El Değmemiş Aşk oyuncuları kimlerdir? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları ve konusu

Ömer Pınar, Yaşar Arak'ın kaleme aldığı El Değmemiş Aşk filmi, bir kez da ekranlara geliyor. Oyuncu Oya Başar ve Levent Kırca’nın yönetmen oğulları Umut Kırca’nın ilk filmi El Değmemiş Aşk'ın oyuncuları ve konusuyla izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, El Değmemiş Aşk konusu nedir? El Değmemiş Aşk oyuncuları kimler? İşte, detaylar.

EL DEĞMEMİŞ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Umut Kırca'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ümit Erdim, Oya Başar, Şafak Sezer, Durul Bazan, Tülay Bursa gibi oyuncular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer.