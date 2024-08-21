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El Değmemiş Aşk oyuncuları kimler? El Değmemiş Aşk konusu nedir, ne zaman çekildi?

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El Değmemiş Aşk oyuncuları kimler El Değmemiş Aşk konusu nedir, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 17:16

Romantik komedi türündeki yerli filmlerimizden El Değmemiş Aşk televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Umut Kırca'nın yönetmen koltuğunda oturduğu El Değmemiş Aşk filminde çocukluk arkadaşı Feryal’le babasının ısrarı üzerine nikah masasına oturan Zafer’in eğlenceli hayatı ele alınıyor. 2016 yılında vizyona giren ve beyaz perdeye geldiği dönemde adından söz ettiren El Değmemiş Aşk oyuncuları ile dikkatleri üzerine topluyor. Peki, El Değmemiş Aşk oyuncuları kimlerdir? İşte, El Değmemiş Aşk konusu...

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Ömer Pınar, Yaşar Arak'ın kaleme aldığı El Değmemiş Aşk filmi, bir kez da ekranlara geliyor. Oyuncu Oya Başar ve Levent Kırca’nın yönetmen oğulları Umut Kırca’nın ilk filmi El Değmemiş Aşk'ın oyuncuları ve konusuyla izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, El Değmemiş Aşk konusu nedir? El Değmemiş Aşk oyuncuları kimler? İşte, detaylar.

EL DEĞMEMİŞ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Umut Kırca'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ümit Erdim, Oya Başar, Şafak Sezer, Durul Bazan, Tülay Bursa gibi oyuncular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer.

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