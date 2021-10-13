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Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları ve konusu

#Ekşi Elmalar#Ekşi Elmalar Oyuncuları#Ekşi Elmalar Filmi
Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi Ekşi Elmalar oyuncuları ve konusu

Ekşi Elmalar filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Ekşi Elmalar bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmin oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman gibi isimler yer alıyor. Peki, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler

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Ekşi Elmalar filminin oyuncuları ve konusu araştırılan konulardan biri oldu. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan’ın oturduğu filmde, eski belediye başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ile kızları Muazzez, Safiye ve Türkan’ın 1970’lerde Hakkari’de başlayıp 90’ların Antalya’sına uzanan hikayesi anlatılıyor.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekşi Elma filmi çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

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Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

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