Ekranların yeni ikilisi: ZeySer

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 11:22

Kanal D’nin izleyiciyle buluşmak için geri sayıma geçen dizisi Güller ve Günahlar’ın yıldızları Cemre Baysel ve Murat Yıldırım şimdiden hayranlarının gönlünü fethetti. 11 Ekim Cumartesi akşamı  ekran yolculuğuna başlayacak dizide Serhat ve Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ikiliye fanları ZeySer ismini taktı. Güller ve Günahlar’la ilgili paylaşımlarda, Zeynep ve Serhat’ın ilk hecelerinden oluşan ZeySer kısaltması kullanılmaya başladı.

EN SEVİLEN ÇİFT ADAYI

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle öne çıkan Güller ve Günahlar’la birlikte ekranların ev sevilen çiftleri arasına girmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Tanıtımları büyük merak uyandıran dizi, sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alıyor.

ZEYNEP VE SERHAT BAŞROLDE

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’da fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’i oynuyor. Murat Yıldırım ise hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’a hayat veriyor. Serhat’ın hayatı, eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst oluyor ve yolunun Zeynep’le kesişmesiyle de ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre  Baysel’e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

