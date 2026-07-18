Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den

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ETİKETLER HAVADA UÇUŞUYOR

Daha 17 hayranları dijital mecralarda oyuncularla ilgili paylaşımlarında ArLey ve TeoDen etiketlerini kullanıyor. Çiftler hakkında her haber gündem olurken yapılan yorumlarda oyunculuk performanslarına övgüler yağdırılıyor.

Hem Aras ve Leyla’nın hem de Teoman ve Deniz’in hikaye içerisinde yaşayacakları dönüşüm merakla bekleniyor.

HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Sosyal medyada ArLey ve TeoDen, rakiplerine fark atmış durumda. Genç oyuncular “en çok konuşulan dizi çiftleri” arasında yer alıyor. Oyuncuların paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar saat 20.00’de Kanal D’de.