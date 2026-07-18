×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 15:12

Kanal D’nin rekortmen dizisi Daha 17’nin genç yıldızları sadece reytingleri değil gönülleri de fethetti. Oyunculuk performansları ve uyumlarıyla göz dolduran Çağan Efe Ak (Aras), Ceren Ayruk (Leyla), Ata Yaşat (Teoman) ve Helin Elveren (Deniz), daha şimdiden isimlerini ekranların en sevilen çiftleri arasına yazdırdı. Hayranları, oyunculara karakterlerin ilk hecelerinden oluşan ArLey ve TeoDen lakaplarını taktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 ETİKETLER HAVADA UÇUŞUYOR

Daha 17 hayranları dijital mecralarda oyuncularla ilgili paylaşımlarında ArLey ve TeoDen etiketlerini kullanıyor. Çiftler hakkında her haber gündem olurken yapılan yorumlarda oyunculuk performanslarına övgüler yağdırılıyor.

Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den

Hem Aras ve Leyla’nın hem de Teoman ve Deniz’in hikaye içerisinde yaşayacakları dönüşüm merakla bekleniyor.

Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den

HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Sosyal medyada ArLey ve TeoDen, rakiplerine fark atmış durumda. Genç oyuncular “en çok konuşulan dizi çiftleri” arasında yer alıyor. Oyuncuların paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.

Haberin Devamı

Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar saat 20.00’de Kanal D’de.

Ekranların yeni ikilileri: Ar-Ley ve Teo-Den

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

BAKMADAN GEÇME!