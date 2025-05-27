Ekranların edebi mafyası!

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Ahmet Rıfat Şungar’ın başarılı performansıyla övgü toplayan karakter, dil bilgisi kurallarına olan hassasiyeti, edebiyata düşkünlüğü ve kibarlığıyla sıra dışı bir mafya profili çiziyor.

Ceketinin iç cebinde kitap, bakışlarında Nazım, dilinde Asaf Halet Çelebi ile diziye büyük renk katan Profesör, son bölümde bu kez “İbrahim” şiiriyle izleyicilerin kalbine dokundu.

AZEM HOCA İLE KIYASLANIYOR

Kelimelerin anlamları dışında kullanılmasına ve yanlış telaffuz edilmesine tahammülü olmayan Profesör, “Dil bozulursa düşünce de bozulur” diyerek adeta bir dil savunucusu gibi davranıyor.

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Profesör karakteri sosyal medyada, Kanal D’nin bir diğer sevilen dizisi İnci Taneleri’nin Azem Hoca’sı ile de kıyaslanıyor. İki karakterin izleyicileri kelimelerin kıyısında gezdirmesi ve üstlendikleri misyon takdir topluyor. Azem Hoca ve Profesör’ün yeni sezonda bir sahnede karşılaşma ihtimali ise her iki dizinin takipçilerinin şiirsel rüyası.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.