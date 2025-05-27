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Ekranların edebi mafyası!

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#Eşref Rüya#Ahmet Rıfat Şungar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 10:37

Kanal D’nin fenomen dizilerinden Eşref Rüya’nın şahsına münhasır karakteri Faruk Sezer, nam-ı diğer Profesör, ekranlardaki mafya üyesi algısını yıktı.

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Ahmet Rıfat Şungar’ın başarılı performansıyla övgü toplayan karakter, dil bilgisi kurallarına olan hassasiyeti, edebiyata düşkünlüğü ve kibarlığıyla sıra dışı bir mafya profili çiziyor.

Ekranların edebi mafyası

Ceketinin iç cebinde kitap, bakışlarında Nazım, dilinde Asaf Halet Çelebi ile diziye büyük renk katan Profesör, son bölümde bu kez “İbrahim” şiiriyle izleyicilerin kalbine dokundu.  

Ekranların edebi mafyası

 AZEM HOCA İLE KIYASLANIYOR

Kelimelerin anlamları dışında kullanılmasına ve yanlış telaffuz edilmesine tahammülü olmayan Profesör, “Dil bozulursa düşünce de bozulur” diyerek adeta bir dil savunucusu gibi davranıyor.

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Ekranların edebi mafyası

Profesör karakteri sosyal medyada, Kanal D’nin bir diğer sevilen dizisi İnci Taneleri’nin Azem Hoca’sı ile de kıyaslanıyor. İki karakterin izleyicileri kelimelerin kıyısında gezdirmesi ve üstlendikleri misyon takdir topluyor. Azem Hoca ve Profesör’ün yeni sezonda bir sahnede karşılaşma ihtimali ise her iki dizinin takipçilerinin şiirsel rüyası.

Ekranların edebi mafyası

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Ahmet Rıfat Şungar#Kanal D

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