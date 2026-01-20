×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya adı Türkiye'yi sardı!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Alya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 11:23

Türkiye’de bebek isimlerinde yaşanan değişim, dizilerin gücünü ortaya koydu. 2025 yılında kız bebeklere en çok verilen isim “Alya” olurken, bu yükselişte Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in payı dikkat çekti.

Haberin Devamı

BU YIL BEBEKLER ‘ALYA’ ADINI ALDI

Geçtiğimiz yıl kız bebeklerde zirvede yer alan Defne ismi, bu yıl yerini Alya’ya bıraktı. Toplam 889 bin 598 bebeğin dünyaya geldiği 2025’te, Alya ismi kısa sürede listenin ilk sırasına yerleşti. Uzak Şehir dizisiyle birlikte Alya, 2025’in sadece ekranlarda değil, nüfus kayıtlarında da en çok iz bırakan isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya adı Türkiyeyi sardı

SİNEM ÜNSAL’IN CANLANDIRDIĞI ALYA İZ BIRAKTI

Uzak Şehir dizisinde Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya karakteri, güçlü kadın temsili, duygusal hikayesi ve kararlı duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizi yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren sanal medyada geniş yankı uyandırırken, Alya karakteri de en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGo Türkiye imzalı mini diziler 959,8 milyon izlenmeye ulaştıGo Türkiye imzalı mini diziler 959,8 milyon izlenmeye ulaştıHaberi görüntüle

UZAK ŞEHİR ETKİSİ

Diziye dair sahneler, replikler ve karakter analizleri gündemden düşmezken, Alya isminin yeni doğan bebeklerde tercih edilmesi Uzak Şehir’in etkisinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir her pazartesi Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Alya

BAKMADAN GEÇME!