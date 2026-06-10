Aksiyon, ihanet, gözyaşı... Ekranlardan bir 'Eşref Rüya' geçti

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KÜRESEL BİR FENOMENE DÖNÜŞTÜ

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi yapım, başarısını sadece Türkiye sınırları içinde tutmayarak küresel bir fenomene dönüştü. 70'i aşkın ülkeye satılarak dünya çapında hayran kitlesi edinen dizi, kazandığı sayısız ödülün yanı sıra Amazon Prime Video ile imza attığı "dijital windowing" iş birliğiyle de Türk televizyonculuğunda yenilikçi bir vizyona öncülük etti. Dijital dünyayı da kasıp kavuran Eşref Rüya, 2 milyondan fazla YouTube abonesi ve milyonlarca sosyal medya takipçisiyle arkasında devasa bir etkileşim gücü bıraktı.

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UNUTULMAZ KARAKTERLER

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden, meçhul bir aşkın esiri olan Eşref Tek'in (Çağatay Ulusoy), kalbine yıllar sonra ilk defa dokunan Nisan (Demet Özdemir) ile karşılaşmasıyla başlayan bu hikaye, iki sezon boyunca birçok ikonik karaktere ev sahipliği yaptı. Gürdal Bozok (Necip Memili), Çiğdem Serim (Büşra Develi), Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar), Müslüm Çermik (Tolga Tekin), Kadir Yanık (Görkem Sevindik), Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu), Kenan Kamber (Kaan Turgut) ve Yakup Karaşan (Macit Koper) dizide iz bırakan unutulmaz karakterlerden yalnızca birkaçı.

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YILDIZLAR GEÇİDİ

Eşref Rüya’nın kadrosu, ikinci sezonda hikayeye dahil olan Levent Özdilek, Ebru Destan, Taner Sürmeli, Erol Babaoğlu, Zeynep Eronat, Ali Sürmeli ve Uğur Yücel gibi usta isimlerle birlikte yıldızlar geçidine de sahne oldu.

ÖZETSİZ FİNAL BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM KANAL D’DE!

Milyonları ekran başına toplayan Eşref Rüya, nefes kesen özetsiz final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle son kez buluşacak.