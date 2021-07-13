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Televizyon
Haber Giriş: 13.07.2021 - 08:08 | Son Güncelleme:

Ekranın yeni ikilisi

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Ekranın yeni ikilisi

Kanal D’nin yeni dizisi “Baht Oyunu”nda birlikte kamera karşısına geçen Hande Subaşı ve Emrah Ben performanslarıyla izleyicinin yeni gözdesi oldu.

Dizinin sevgi dolu çifti Nergis ve Aslan’ı canlandıran ikilinin eğlenceli maceraları ekran başındakilere kahkaha tufanı yaşatıyor. Birbirlerine düşkünlüklerinin yanı sıra biricik yeğenleri Ada’yı koruyup kollamayı görev edinen ikili, Ada’nın da kendileri gibi mutlu bir evlilik yapması için büyük çaba sarf ediyor. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği “Baht Oyunu”nda başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.

Ekranın yeni ikilisi

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