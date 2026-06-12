Ekranın ünlü yüzü 35 yaşında hayata veda etmişti: Eski sevgilileri cenazede buluşup son yolculuğuna uğurladı

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Henüz 35 yaşındayken hayata veda eden bu ünlü isim Jake Hall.

The Only Way Is Essex adlı programla tanınan Hall, geçen ay arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İspanya tatilinde hayata veda etmişti.

Gencecik yaşında ölen Hall bugün Londra'da bir cenaze töreni düzenlendi.

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TV dünyasının ünlü yüzlerinin akın ettiği cenaze töreninde geçmişte hayatı paylaştığı sevgilileri de yer aldı. Üzüntü içindeki iki genç kadın eski aşklarına son görevlerini yerine getirdi.

Törende dikkat çekenlerden biri Jake Hall'un 2017 doğumlu kızı River'ın annesi Beqiri ile yine geçmişte romantik ilişki yaşadığı Chloe Lewis de vardı.

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İki genç kadın da siyah giysileri içinde arkadaşlarının desteğiyle ayakta durdu. Çok üzgün oldukları görülen Jake Hall'un eski sevgilileri onu gözyaşları içinde toprağa verdiler.

Cenaze töreninde Jake Hall'un 2017 doğumlu kızı River'ın annesi Missi Beqiri de yer aldı.





Hall'un bir dönem romantik ilişki yaşadığı Chloe Lewis de (sağda) onu son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.





Törene David Beckham'ın annesi Sandra ile kız kardeşi Joanne de katıldı.





TATİLE GİTTİĞİ İSPANYA'DA ÖLDÜ

Jake Hall, geçen ay arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İspanya, Mayorka tatilinde beklenmedik bir şekilde hayata veda etmişti.

Daha 35 yaşında olan Hall'ın erken ölümü kadar hayata veda ediş biçimi de trajediyi artırdı.

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Onu hayattan koparan korkunç kaza gerçekleşmeden önce dans edip tatilinin keyfini çıkaran Hall, birkaç saat sonra ise bir kan gölünün ortasında cansız bir şekilde uzanıyordu.

Jake Hall'un İspanya'nın bir villadaki parti sırasında cam kapıya çarparak hayata veda ettiği belirtildi.

Polise konuşan tanıkların anlattığına göre olay, sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

EĞLENMEYE DOYAMADI AMA TRAJİK BİR ÖLÜME KURBAN GİTTİ

Bir süre dışarıda eğlenen Jake Hall ve arkadaşları, villaya dönüp eğlenceye orada devam etmek istedi. Zaten, Hall'un sonunu getiren olay da orada meydana geldi.

1.93 cm boyunda olan Hall, cam kapıya çarptı ve kafasından ölümcül yaralar aldı.

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Olay yerine çağrılan polis talihsiz TV yıldızını bir kan gölünün içinde yatarken buldu.

Polisin tanıklığına başvurduğu Hall'un altı arkadaşı önce dışarıda eğlendiklerini villaya döndüklerinde de partiye devam ettiklerini söyledi. Onların anlattığına göre Jake Hall'u hayattan koparan kaza da o sırada meydana geldi.

Jake Hall, ölümünden saatler önce Mayorka'da dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hall videoda Rolling Stones'un Beast of Burden adlı şarkısı eşliğinde dans ederken görülüyordu.

KIZI ERKENDEN BABASIZ KALDI

Jake Hall'un kendisi de bir TV yıldızı olan Misse Beqiri'den 2017 yılında dünyaya gelen River adında bir kızı bulunuyordu.

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Hall ile Beqiri, kızlarının doğumundan bir yıl sonra nişanlandı ama sonra yollarını ayırdı.

Jake Hall, TV yıldızı olmasının yanı sıra futbolcu olarak da tanınıyor. Ekranda ün kazandıktan sonra tasarımcılık yapmaya başlayan Hall, daha önce de birkaç kez ölümden dönmüştü.

Bir gece kulübünde bıçaklanan Hall, o olayın ardından hastanede tedavi gördükten sonra hayata dönmüştü.

Ancak tam da en keyifli olduğu anlardan birinde yaşadığı bu kaza bu kez onu dünyadan alıp götürdü.