Ekranın ünlü yıldızı resmen sevdiğine kaçtı... Balıkçı teknesinde düğün

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Bu görkemli evliliklerin dedikoduları da haftalarca hatta bazen aylarca sürer...

Ama elbette her ünlü bu şekilde evlenmiyor. Bunun son örneklerinden birini de İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo sergiledi.

30 yaşındaki Toffolo, geçen ekim ayında nişanlandığı milyarder iş insanı sevgilisi James Watt ile kelimenin tam anlamıyla "kaçarak" evlendi.

Çiftin evlilik töreni öyle görkemli bir şekilde gerçekleşmedi. Georgia Toffolo ile James Watt, Kuzey Doğu İskoçya'da sadece 48 kişinin huzurunda 'hastalıkta ve sağlıkta birbirlerinin yanında olmaya" söz verdi.

Georgia Toffolo, bir balıkçı teknesinde çekilen düğün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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BEŞ AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Güzel yıldız "1 Mart sonsuza kadar hayatımın en güzel günü olacak" notunu yazmayı da ihmal etmedi. Paylaşımına "Senin karın olduğum gün. Biz kaçıp evlendik" satırlarını da ekledi.

Toffolo, mutlu haberi verdiği paylaşımında yanlarında olmayan aile üyelerine ve dostlarına da en yakın zamanda bir kutlama yapacaklarının sözünü de verdi. Mutlu gelin Georgia Toffolu'nun paylaşımında havanın ne kadar soğuk olduğuna değinmesi de dikkat çekti.

Georgia Toffolo ile iş insanı sevgilisi James Watt, geçtiğimiz eylül ayında Yunanistan tatilinde nişanlanmıştı. Toffolo'nun doğum günü için çıktıkları tatilde Watt, sevgilisine sekiz karatlık 200 bin sterlin değerinde bir pırlanta yüzük hediye etmişti.

Gelin ve damadın nikah giysileri de soğuk havaya uygundu.





'BURAYI SEVİYORUZ'

Milyarder iş insanı ile TV yıldızının evlenmek için seçtiği yer olan Gardenstown, ana geçim kaynağı balıkçılık olan küçük bir yerleşim merkezi.



Mutlu çift, nikah öncesi sabah kalkıp üzerlerinde gelinlik ve damatlıkla sabah kahvaltılarını ettiler. Kahvaltı ise kahve ile üzerine reçel sürülmüş bir dilim ekmekten oluşuyordu.



Georgia Toffolo, neden bu büyük gün için burayı seçtiklerini "İskoçya'da kalıyoruz, çünkü burayı seviyoruz" diye anlattı.

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DAMADIN BÜYÜKANNESİ VE BÜYÜKBABASI DA BURADA EVLENDİ

Son birkaç haftanın hem kendisi hem de James için çok hareketli ve gerilimli geçtiğini anlatan Toffolo, bir çılgın koşturmacanın içine girmek istemediklerini de ekledi.



Elbette Georgia Toffolo ile James Watt'ın evlenmek için bu küçük kasabayı ve oradaki küçük kiliseyi seçmelerinin de bir nedeni var.



Milyarder iş insanının büyükannesi ve büyükbabası da yıllar önce yine aynı yerde evlendi Watt'ın sosyal medya hesabından duyurduğuna göre.

Georgia Toffolo; sosyal medya paylaşımında gelecekte aile ve dostları için de bir parti vereceklerini açıkladı.