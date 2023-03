Ekranın Üç Kız Kardeş ’inden samimi açıklamalar: Güzel bir ahenk

Haberin Devamı

Ekrana gelen her bölümü ile izleyiciden tam not olan dizi, bu hafta da yine temposu yüksek bir bölümle ekrana geliyor. Oyuncu performanslarının yanı sıra samimi ve sıcak hikayesi ile de seyircinin gözdesi olan dizide Üç Kız Kardeşe hayat veren oyuncular Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu bubaşarılarını şu sözlerle ifade etti.

“İki sezondur hikayemize ortak olan çok sıkı sevenlerimiz var. Bu his çok gurur verici. Ve samimi bir yerden söyleyebiliriz ki kamera önü ve arkası olmak üzere ekipçe güzel bir ahenk yakaladık. Bu enerjinin ekrana yansıdığını düşünüyoruz.” şeklinde ifade ettiler.