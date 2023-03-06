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Ekranın Üç Kız Kardeş ’inden samimi açıklamalar…

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Kanald
Ekranın Üç Kız Kardeş ’inden samimi açıklamalar…
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:58

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

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Ekrana gelen her bölümü ile izleyiciden tam not olan dizi, bu hafta da yine temposu yüksek bir bölümle ekrana geliyor. Oyuncu performanslarının yanı sıra samimi ve sıcak hikayesi ile de seyircinin gözdesi olan dizide Üç Kız Kardeşe hayat veren oyuncular Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu bubaşarılarını şu sözlerle ifade etti.
“İki sezondur hikayemize ortak olan çok sıkı sevenlerimiz var. Bu his çok gurur verici. Ve samimi bir yerden söyleyebiliriz ki kamera önü ve arkası olmak üzere ekipçe güzel bir ahenk yakaladık. Bu enerjinin ekrana yansıdığını düşünüyoruz.” şeklinde ifade ettiler.

Ekranın Üç Kız Kardeş ’inden samimi açıklamalar…

Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de…

 

 

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Kanald

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