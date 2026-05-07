EkranÄ±n tatlÄ± gÃ¼lÃ¼ÅŸlÃ¼ genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... Erkenden emekliye ayrÄ±lÄ±p sÄ±radan biri oldu... KaÅŸlarÄ± bÃ¶yle olmasa sokakta kimse ona dÃ¶nÃ¼p bakmazdÄ±

Ama diÄŸer yandan ÅŸÃ¶hretin sadece tek bir yÃ¼zÃ¼ yok... Bunun Ã¶rneklerini de pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n bazÄ± isimlerinde gÃ¶rÃ¼yoruz zaten. Ã–zellikle erken gelen ÅŸÃ¶hret, gerÃ§ekten de bazÄ±larÄ±na hiÃ§ yaramÄ±yor.

Zaten hayat tecrÃ¼besi olmayan bu isimlerin gÃ¶zleri Ã¶yle bir kamaÅŸÄ±yor ki ne yÃ¶ne gideceklerini ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar. KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar, ruh saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n elden gitmesi... KÄ±sacasÄ± gerÃ§ekten baÅŸ edilmesi zor durumlarÄ±n iÃ§inde buluyorlar kendilerini.

Sonra da yapabilirlerse eÄŸer bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ aramaya baÅŸlÄ±yorlar.

KÃœÃ‡ÃœCÃœK YAÅžTA GELEN ÅžÃ–HRET ONA YARAMADI

TÄ±pkÄ± Amanda Bynes gibi...

BugÃ¼n 40 yaÅŸÄ±nda olan Bynes, Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdi. HenÃ¼z 7 yaÅŸÄ±ndayken, Nickelodeon kanalÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. BÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda da kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Hairspray, Love Wrecked, What a Girl Wants, Big Fat Liar gibi yapÄ±mlarla tanÄ±nan Amanda Bynes, Ã§oktandÄ±r mesleÄŸine veda etmiÅŸ durumda. Hem de kendi isteÄŸiyle.

Ama erkenden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nya ona Ã§ok da ÅŸans getirmedi. BÃ¼tÃ¼n bunlara birazdan deÄŸineceÄŸiz. Amanda Bynes'Ä±n hikayesine "sondan" baÅŸlayalÄ±m.

O KAÅžLARI OLMASA KÄ°MSE DÃ–NÃœP BAKMAYACAKTI

Bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk ve genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±yken henÃ¼z 24 yaÅŸÄ±nda kendini Hollywood'dan emekli eden Amanda Bynes, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sevgilisi Zachary Khan ile Los Angeles'ta objektiflere takÄ±ldÄ±.

Bir kot pantolon ve Ã¼zerine de Ã¶n kÄ±smÄ±nda renkli baskÄ± bulunun tiÅŸÃ¶rtÃ¼yle gayet normal gÃ¼nlÃ¼k bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ± Bynes'Ä±n.

SarÄ±ya boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ± bir yana mavi kaÅŸlarÄ± da olmasa kimse ona dÃ¶nÃ¼p bakmayacaktÄ± belki.

Amanda Bynes ve sevgilisi Khan, birlikte bir Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yediler. Sonra da el ele restorandan ayrÄ±ldÄ±lar.

Bynes son dÃ¶nemde verdiÄŸi kilolarla gÃ¼ndemdeydi... Ä°laÃ§ kullanarak zayÄ±flayan eski oyuncu, sonrasÄ±nda "Hala fazla kilom olduÄŸunu biliyorum. Ama bu durum bile bana ilham verdi" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Amanda Bynes bir sÃ¼redir Zachary Khan ile birlikte. Ã‡ift, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n de birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde objektiflere takÄ±ldÄ±.





Bynes, ilaç kullanarak fazla kilolarından kurtuldu.





24 YAÅžINDA 'CANINA TAK' DEDÄ° VE KENDÄ°NÄ° EMEKLÄ° ETTÄ°

Onu geÃ§miÅŸte rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan tanÄ±yanlar, ilginÃ§ makyajÄ±nÄ± saymazsak - ki bu da onun kendini ifade biÃ§imi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor- az da olsa normal bir hayat yaÅŸamasÄ±ndan gayet memnun.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Bynes, ÅŸÃ¶hretin bedelini en aÄŸÄ±r Ã¶deyenlerden biri. Zaten bu yÃ¼zden daha 24 yaÅŸÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla "canÄ±na tak dedi" ve oyunculuktan emekli olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SonrasÄ±nda da kendine bambaÅŸka bir hayat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama iÅŸi Ã¶yle kolay olmadÄ±.

Moda tasarÄ±mÄ± konusunda eÄŸitim almaya baÅŸladÄ±. Ama saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± peÅŸini bÄ±rakmayÄ±nca okula ara verdi. Zorlukla da olsa bitirdi. Sonra bir kozmetoloji alanÄ±nda eÄŸitim almaya karar verdi. Bir dÃ¶nem manikÃ¼rcÃ¼ olmaya Ã§abalÄ±yordu.





'OYUNCU OLMAK SANDIÄžINIZ KADAR EÄžLENCELÄ° DEÄžÄ°L'

Amanda Bynes'in Hollywood'a veda etme nedeni de Ã§ektiÄŸi duygusal acÄ±ydÄ±.

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada mesleÄŸini kendine olan saygÄ±nÄ± kaybetmemek iÃ§in terk ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta "Kendi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼le dayanamÄ±yordum. PerformansÄ±mdan memnun deÄŸildim" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Bynes, 2013 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ve sonra da sildiÄŸi bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Oyuncu olmak Ã¶yle dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar eÄŸlenceli deÄŸil. EÄŸer artÄ±k bir ÅŸeyi sevmiyorsam onu yapmayÄ± bÄ±rakÄ±rÄ±m. ArtÄ±k oyunculuÄŸu sevmiyorum ve bÄ±raktÄ±m. 24 yaÅŸÄ±n emeklilik iÃ§in erken olduÄŸunu biliyorum. Ama bunu burada ilk kez duyuyorsunuz" diyerek hayatÄ±yla ilgili yeni kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.





KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARIN PENÃ‡ESÄ°NE DÃœÅžTÃœ

Bu arada Amanda Bynes, erken gelen ÅŸÃ¶hretin rÃ¼zgarÄ±na kapÄ±lan birÃ§ok meslektaÅŸÄ± gibi kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± penÃ§esine de dÃ¼ÅŸtÃ¼... Defalarca tedavi gÃ¶rdÃ¼, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±p karakolda sabahladÄ±.

Bu arada elbette ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yerinde olduÄŸu sÃ¶ylenemez. Bir keresinde sokaklarda Ã§Ä±plak gezerken bile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Åžu aralarda Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor zaman zaman.

Eskisinden daha sakin belki ama bu kez de ilgi Ã§ekici dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine topluyor.

Elbette artÄ±k sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda paparazzi dÄ±ÅŸÄ±nda kimse onun kim olduÄŸunu bilmiyor. Sadece ilginÃ§ bir hale getirdiÄŸi kaÅŸlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã§ekiyor.