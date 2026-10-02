Ekranın Nimet'i, sahnenin en iyisi

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NİMET’E ÖFKE, NERGİS’E ALKIŞ

Salı akşamları ekranlara Yeşilçam ruhunu taşıyan Haysiyet dizisinde hayat verdiği Nimet karakteriyle dikkat çeken Nergis Öztürk'ün performansı, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not alıyor.

Dizideki tavırları ve aldığı kararlarla zaman zaman izleyicilerin tepkisini çeken Nimet karakteri, buna rağmen Öztürk'ün güçlü oyunculuğu sayesinde ekranın en çok konuşulan karakterlerinden biri olmayı sürdürüyor. İzleyiciler karaktere kızsa da oyuncunun performansına övgüler yağdırıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS ÖDÜL GETİRDİ

Nergis Öztürk, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin bu yıl 33'üncüsünü düzenlediği ödüllerde, "Elma Labrador Çimen" oyunundaki rolüyle "Yılın Oyuncusu" kategorisinde aday gösterildi.

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Öztürk, güçlü performansıyla ödülün sahibi oldu. Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen törende ödülünü alan oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunurken, rol aldığı "Elma Labrador Çimen" de "Yılın Oyunu" ödülüne layık görüldü.

Süreç Film imzalı Haysiyet, yeni bölümleriyle salı akşamları Kanal D’de ekrana geliyor.