×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ekranın Nimet'i, sahnenin en iyisi

Güncelleme Tarihi:

#Nergis Öztürk#Haysiyet#Yılın Oyuncusu
Ekranın Nimeti, sahnenin en iyisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 13:26

Kanal D'nin sevilen dizisi Haysiyet'te canlandırdığı Nimet Karlıova karakteriyle devleşen Nergis Öztürk, yeni bir başarıya daha imza attı. Usta oyuncu, 33. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'nde "Yılın Oyuncusu" seçildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

NİMET’E ÖFKE, NERGİS’E ALKIŞ

Salı akşamları ekranlara Yeşilçam ruhunu taşıyan Haysiyet dizisinde hayat verdiği Nimet karakteriyle dikkat çeken Nergis Öztürk'ün performansı, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not alıyor.

Ekranın Nimeti, sahnenin en iyisi

Dizideki tavırları ve aldığı kararlarla zaman zaman izleyicilerin tepkisini çeken Nimet karakteri, buna rağmen Öztürk'ün güçlü oyunculuğu sayesinde ekranın en çok konuşulan karakterlerinden biri olmayı sürdürüyor. İzleyiciler karaktere kızsa da oyuncunun performansına övgüler yağdırıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS ÖDÜL GETİRDİ

Nergis Öztürk, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin bu yıl 33'üncüsünü düzenlediği ödüllerde, "Elma Labrador Çimen" oyunundaki rolüyle "Yılın Oyuncusu" kategorisinde aday gösterildi.

Haberin Devamı

Ekranın Nimeti, sahnenin en iyisi

Öztürk, güçlü performansıyla ödülün sahibi oldu. Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen törende ödülünü alan oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunurken, rol aldığı "Elma Labrador Çimen" de "Yılın Oyunu" ödülüne layık görüldü.

Ekranın Nimeti, sahnenin en iyisi

Süreç Film imzalı Haysiyet, yeni bölümleriyle salı akşamları Kanal D’de ekrana geliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nergis Öztürk#Haysiyet#Yılın Oyuncusu

BAKMADAN GEÇME!