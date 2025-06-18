Ekranın neşeli ikilisi... 'Gülmekten sunamadığımız bölüm oldu'

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“İŞLER CİDDİYE BİNDİ”

Password’ün neşeli ikilisinden Bozoklu, program heyecanından bahsetti: “Yarışma içinde büyük heyecan barındırıyor. Teknik olarak bir kelimeyi, başka bir kelimeyle takım arkadaşımıza anlatıyoruz, tek bir ipucu vererek ondan doğru cevap vermesini bekliyoruz. Ama birbirinden renkli, farklı ve sürprizli etaplarımız var. Bir de artık ikinci sezondayız ve işler ciddiye bindi, büyük ödülümüz 1 milyon TL.”

“YILMAZ VURAL’I GÜLMEKTEN SUNAMADIK”

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan ikili programın eğlenceli anlarına değindi. Arıkan, “Seda Sayan’ın fan kulübünden olduğum için ona bakmaktan yarışamadım” derken, Bozoklu ise Yılmaz Vural’ı gülmekten sunamamış olabiliriz, inanılmaz bir bölüm oldu” şeklinde konuştu.

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ARIKAN: GÜVEN DUYGUSU MÜTHİŞ BİR ŞEY!

Uzun yıllardır dost olan ikili, birbirlerinden hiç sıkılmadıklarını söyledi. Arıkan, “Asla sıkılmam Şebo’dan” derken, Bozoklu ise “Enis’e ölüyorum ve doyamıyorum” diye konuştu. Arıkan, “Bir iş yaptık ve üzerine bir sürü teklif almaya başladık. Daha fazla birlikte zaman geçiriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir de güven duygusu müthiş bir şey. En yakın arkadaşımla iş yapıyorum, arkama yaslanıyorum” şeklinde duygularını ifade etti.