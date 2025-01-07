Ekranın pembe elbiseli küçük yıldızıydı... 21 yaşında ikinci bebeğini doğurdu

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Milyonlarca kişinin izlediği bir sohbet programında sergilediği görüntülerle ve tabii ki sevimliliğiyle hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçti... O küçük kız büyüdü... Öyle ki artık kendisi anne oldu ve kendi bebeklerini seviyor.

21 YAŞINDA İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU

Gencecik yaşında ardı ardına iki kez doğum yapan bu genç kadın, bundan yıllar önce kamera karşısına geçtiği The Ellen DeGeneres Show ile hafızalarda yer eden Sophia Grace Brownlee...

Henüz bir yaşında bir erkek çocuk annesi olan 21 yaşındaki Brownlee, Noel ve yeni yıl tatili sırasında bir bebek daha dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Genç kadın kız bebeğinin dünyaya geldiği tarihin 29 Aralık 2024 olduğunu da açıkladı paylaşımında.

Hatta yeni doğan bebeğiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Brownlee, ikinci kez hamile olduğunu geçen yılın nisan ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Üstelik bunu da uzun süre herkesten gizlemişti.

Sonunda hamileliğini ilan ederken de "Bu haberi uzun süredir herkesten saklıyordum. Ben biraz paranoyak ve sürekli endişeli bir insan olarak hamileliğimi açıklamak için 20'nci haftaya kadar beklemeyi severim" diye anlatmıştı durumu.

Sophia Grace Brownlee bir sonraki ay da bebeğinin kız olacağını ilan etmişti sosyal medya sayfasından.

Genç yıldız, 21 yaşında kucağına aldığı ikinci bebeğinin dünyaya gelişini sosyal medya hesabından duyurdu.





Brownlee'nin henüz 16 yaşında aşık olduğu ve sır gibi sakladığı sevgilisinden River adında bir yaşında bir de oğlu var.





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Çocuklarıyla birlikte büyüyecek olan Brownlee'nin kuzeniyle birlikte Ellen adlı şov programında şarkı söylediği anlar hafızalardan silinmedi.





SEVGİLİM KAMERALARI SEVMİYOR

Bir zamanların küçük yıldızının 1 yaşında River adında bir de oğlu bulunuyor. Brownlee, bebeklerinin babasının kimliğini ise bir sır gibi saklıyor.

Sophia Grace Brownlee'den gelen bu güzel habere sosyal medyada ilk tepki verenlerden biri de küçücük bir çocukken yanında ekrana çıktığı ünlü programcı Ellen DeGeneres oldu.

Bir zamanlar Brownlee'nin Nicki Minaj ile sergilediği performansa gönderme yaparak "Dünyaya hoş geldin Nicki Minaj 3" diye yorum yaptı.

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Sophia Grace ikinci hamileliğini açıkladığında çocuklarıyla birlikte büyüyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti.

Geçen ağustos ayında her iki bebeğinin babasının da aynı kişi olduğunu belirten Sophia Grace, ona 16 yaşındayken aşık olduğunu da gizlemedi.

Sevgilisinin neden gizlendiğini ve hiç ortaya çıkmadığını da "O kamera karşısında olmaktan biraz utanıyor. Bazı insanlar böyledir" diyerek anlatmıştı.