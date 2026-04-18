Ekranın güzel yüzünden kötü haber: Yarına bile çıkamayabilir... Arkadaşları baş ucunda ağlıyor!

Elbette insan ömrünün de... Bu, yaşamın kaçınılmaz gerçeği... Herkes doğar, genellikle gayet sağlıklı, kendinden emin ve bütün dünyayı ayaklarının altında ezebilecek kudrette hissettiği bir zirve dönemi yaşar.

Yıllar geçip yaş ilerledikçe usul usul basamakları inmeye başlar herkes. Önce sağlığı bozulur... Sonra gerisi gelir zaten. İnsan sahip olduğu hastalıklarla yaşamayı öğrenir ve yoluna devam eder.

Bütün bunlar, hayatlarını gözler önünde yaşayan ünlülerin başına geldiğinde etkisi daha bir büyük ve derin olur. Gerçek hayatta hiç tanışmasanız bile ekrandan, sinema perdesinden ya da sahneden görüp aileden biri gibi benimsediğiniz ünlülerin sağlıklarının elden gittiğini görmek milyonlarca kişiyi etkisi altına alır.

Çünkü "halka mal olmuş" diye nitelendirilen bu ünlüler, hastalıklarını bile öyle gözlerden uzak yaşayamazlar...

KANSERİ YENDİ AMA BAŞKA ZOR BİR HASTALIK ONU BULDU

İşte şimdi bunlardan birinden gayet tatsız bir haber geldi... Arkadaşlarının anlattıkları da insanın içine dokunacak türden.

2000'lerin ortalarında Married…. With Children (Evli ve Çocuklu) adlı diziyle hafızalara kazınan Christina Applegate bu zor zamanlar yaşayan ünlü.

Kansere yakalanıp, zorlu savaşı kazanan 54 yaşındaki Applegate, bir süre önce MS hastalığıyla mücadele ettiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Son olarak "Bazı günler artık yataktan bile çıkmak istemiyorum" diye durumunu anlatan Applegate'in geçtiğimiz mart ayından bu yana hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı.





GEÇEN AYDAN BERİ HASTANEDE... ARKADAŞLARI, YAKINLARI ÇOK ÜZGÜN

Beş yıldır, bedensel hareketliliği kısıtlayan ve hayatı zorlaştıran MS hastalığıyla mücadele eden Christina Applegate'in arkadaşları onun için çok endişeli.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, Applegate'in hastane sürecinin "hem onun için hem de kendileri için giderek daha da karanlık bir hale gelen cehennem benzeri gerçekliğin bir parçası" olduğunu söyledi.

Aynı kaynak "Yaşanan her aksilikte herkesin aklının bir köşesinde onun yarını bile olmayabileceği düşüncesi beliriyor" diye konuştu.

Söz konusu arkadaşı Christina Applegate'i "Bir savaşçı" olarak nitelendirdi. Ama MS ile mücadelesinin gerçekten de çok zor geçtiğini saklamadı. Bazen iyi günleri olsa da çok kötü günler yaşadığını da sözlerine ekledi.

SÖZCÜSÜ NET BİR AÇIKLAMA YAPMADI: Bu arada Applegate'in sözcüsü yıldızın neden mart ayından bu yana hastanede olduğuna dair net bir açıklama yapmadı. Sözcü "Onun neden hastanede olduğu ve uygulanan tedavi konusunda bir yorum yapmayacağım. Karmaşık tıbbi durumlarının uzun bir tarihi var ki bunları zaten kendi podcast'inde anlatıyor" diye konuştu.

'ARTIK HİÇBİR ŞEYDEN ZEVK ALMIYORUM'

Bir çocuk annesi Christina Applegate, bundan iki yıl önce konuk olduğu bir podcast yayınında "Artık hiçbir şeyden zevk almıyorum" diye konuşmuştu.

Applegate, daha yakın bir zamanda da MS ile mücadelesinde hangi noktada olduğunu anlattı."Artık yatağa bağımlı hale geldim" diyen Applegate, en büyük gücünü ise kızından aldığını itiraf etti.

Kızını okula ya da bazı etkinliklere götürmek için bütün gücünü harcadığını saklamayan oyuncu, bütün bunların sonunda en büyük arzusunun yatağına geri dönmek olduğunu hiç saklamadı.

Applegate, You With The Sad Eyes adlı bir anı kitabı yayınladı bir süre önce.Bu kitabını da hastalığıyla boğuştuğu yatağında kaleme aldı. Orada zorlu geçen çocukluğunu satırlara döktü.

2021 YILINDA HASTALIĞINI AÇIKLADI

Christina Applegate, MS hastalığına yakalandığını 2021 yılında duyurdu. Arada sırada bazı etkinliklere katılıyor olsa da genellikle hayatını kendisinin de söylediği gibi izole olarak geçiriyor oyuncu.

Applegate, üç yıl önce Şöhretler Kaldırımı'nda adını taşıyan yıldızın açılışı sırasında kariyeri konusunda geleceğinin belirsiz olduğunu söylemişti.

O gün yaptığı konuşmada şunları söylemişti Applegate: " Oyunculuğa devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Yapmayı isterdim. Oyunculuğu özlüyorum, çok özlüyorum."





'BİR OYUNCU OLARAK GELECEĞİM YOK'

Christina Applegate daha önce hastalığını anlatırken MS yüzünden günlük hayatının kısıtlandığını, yürümek için ya da başka bazı sıradan hareketleri yapabilmek için bile çok zorlandığını söylemişti.

Variety dergisine konuşan Christina Applegate "Bir oyuncu olarak geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Bununla nasıl başa çıkacağım? Sete nasıl gideceğim, fiziksel sınırlarımı belirleyip sahneleri nasıl çekebilirim?"

Christina Applegate, şimdilik son olarak Dead To Me adlı yapımda kamera karşısına geçti. Zaten hastalığı teşhis edildikten sonra da en büyük hedefinin bu filmi tamamlamak olduğunu söylemişti.





İKİ KEZ MEME KANSERİNİ YENDİ: Aslına bakılırsa MS, Christina Applegate'in yakalandığı ilk zor hastalık değil. Ünlü oyuncu ilki 2008 yılında olmak üzere iki kez meme kanserine yakalandı. Her ikisinde de büyük bir mücadele verdi ve hastalığı yenmeyi başardı.





TEK EVLADI İÇİN DİRENİYOR: Christina Applegate, her ne kadar hastalığının kendisini yorduğunu söylese de tek kızı Sadie Grace LeNoble için hayata tutunmaya çalışıyor. Yıldız, "Kızım beni kötü durumda görünce üzülüyor" diye konuşmuştu.