Türkiye'nin en ünlü dizisinde çocuk yıldızdı... Evlendi, yuvasını kurdu...Şimdi kendi kızını büyütüyor

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Çok izlenen bazı dizilerin çocuk yıldızlarının şimdi nerede ne yaptığına bir bakalım hem de o dizileri bir hatırlayalım istedik...

O dizilerde çocuk yıldız olarak tanınan ve aradan geçen yıllarda yuvalarını kurup çoluk çocuğa karışan o oyunculara bir bakalım.

AİLENİN USLU ÇOCUĞUYDU

İlk anlatacağımız oyuncu milyonların hafızasına Duygu karakteriyle kazındı... Rol aldığı dizide dört kişilik bir ailenin kız çocuğunu canlandırıyordu... Kıvırcık saçları, mavi gözleriyle anne ve babasının uslu çocuğuydu... Durmadan haylazlık yapan erkek kardeşinin aksine gayet uslu, söz dinleyen bir çocuktu.

Yıllar geçti... O küçük yıldız büyüdü. Hatta evlenip kendi yuvasını bile kurdu. Daha da ötesinde artık kendi çocuğunu büyütüyor.

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EVLENDİ VE ANNE OLDU

Büyük olasılıkla fotoğrafını gördüğünüzde Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Ayşecan Tatari'den söz ettiğimizi anladınız...

1989 doğumlu olan Tatari, sadece Türk tiyatrosunun değil sinema ve televizyon ekranlarının da tanınmış yıldızlarından Aliye Uzunatağan'ın kızı...

Tam dört sezon boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat verdi. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı karakterlerin kızı Duygu, dizide kardeşinin aksine söz dinleyen, çalışkan ve uslu bir kızdı.

Sonra dizinin ekran serüveni tamamlandı ve Ayşecan Tatari de hayatta kendine başka bir yol çizdi.

Aslında İtalyan lisesi mezunu olan Tatari, dizi bitikten sonra ABD'de Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı.

ŞİMDİ KENDİ KIZINI BÜYÜTÜYOR

Okulu bittikten sonra da Türkiye'ye döndü ve önce özel bir tiyatroya katıldı. Ardından da Şehir Tiyatroları'na girdi.

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Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile evlendi. Bu evliliğinden dünyaya gelen kızını büyütüyor şimdi.

HERKES ONU SELENA DİYE TANIDI

Gelelim bir başka çocuk yıldıza... Daha doğrusu kariyerine çocuk yıldız olarak başlayan başka bir isme: Sinem Kobal adını herkes Dadı adlı diziyle duydu.

Kenan Işık ve Gülben Ergen gibi deneyimli oyuncularla kamera karşısına geçtiği bu dizi onun için bir dönüm noktası oldu.

Ardından şöhretini daha da artıran Selena dizisi geldi. O diziyle de daha küçücük yaşında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı Kobal.

ŞİMDİ İKİ ÇOCUK ANNESİ

Çocukluk yıllarında bale eğitimi alan Sinem Kobal, Dormen Tiyatrosu'nun yanı sıra Nejat Uygur Tiyatrosu'nda da çalıştı.

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Hürrem Sultan, Lise Defteri, Belalı Baldız gibi dizilerin yanı sıra Okul, Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu, Romantik Komedi gibi filmlerde oynadı.

Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Son dönemde kendini evine ve iki kızını büyütmeye adadı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu bir evliliği ve iki tane kızı var.

O DA İKİ KIZINI BÜYÜTÜYOR

Ekranın bir başka çocuk yıldızını daha hatırlayalım... Damla Ersubaşı…

1993 doğumlu olan Ersubaşı, küçük yaşında oyunculuğa başladı. Üne kavuştuğu yapım ise Sihirli Annem oldu. Bu dizide canlandırdığı Tuğçe karakteriyle milyonlarca kişinin hafızasında yer etti.

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Daha sonra Sabit Kanca adlı filmde kamera karşısına geçti. Ben Bilmem Eşim Bilir programında hostes olarak çalıştı.

Ersubaşı 2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlendi. Şimdi bu evliliğinden dünyaya gelen iki kızını büyütüyor.

Damla Ersubaşı Sihirli Annem adlı dizide canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazındı.