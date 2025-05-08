EkranÄ±n en konuÅŸkan yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... DoÄŸaya koÅŸup Ã§iftliÄŸe yerleÅŸti, baÅŸÄ±na gelmeyen kalmadÄ±: YemeÄŸinizi yiyin tavuklarÄ±m

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Bunun iÃ§in de Ã¼nlÃ¼ler birer birer kÄ±rsal bÃ¶lgelerde ev sahibi oluyor. Hem de bunun iÃ§in Ã¶yle kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸil gayet bÃ¼yÃ¼k paralar Ã¶dÃ¼yorlar.

SorduÄŸunuz zaman da Ã§oÄŸu bundan o kadar memnun ki!Â BÃ¼yÃ¼k kentteki hayatlarÄ±nÄ± hiÃ§ aramadÄ±klarÄ±nÄ± bile sÃ¶ylÃ¼yorlar.

Ama ekranÄ±n en konuÅŸkan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri bÄ±rakÄ±n bÃ¼yÃ¼k kenti Ã¼lkesini bile terk edip geÃ§tiÄŸi Ã§iftlik yaÅŸamÄ±na henÃ¼z alÄ±ÅŸamadÄ±... Daha ilk gÃ¼nlerinde bir doÄŸal felaketin kurbanÄ± bile oldu.

Ã–nce evini sel bastÄ±, sonra oradan yine kÄ±rsal bir bÃ¶lgede baÅŸka bir yere taÅŸÄ±ndÄ±. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha acemisi sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±rsal hayata alÄ±ÅŸmak iÃ§in biraz daha zaman geÃ§irmesi gerekiyor.

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HENÃœZ KIRSAL YAÅžAMIN ACEMÄ°SÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± sohbet programlarÄ±yla ekranÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± haline gelen Ellen DeGeneres. 67 yaÅŸÄ±ndaki sunucu, Donald Trump'Ä±n yeniden ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinden sonra Ã¼lkesini terk etti.

ÃœnlÃ¼ sunucu rotasÄ±nÄ± Ä°ngiltere'ye Ã§evirdi.

Ã–nce Beckham ailesinin de lÃ¼ks bir kÄ±r evinin bulunduÄŸu Costwolds'ta yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ama orada bir tÃ¼rlÃ¼ rahat edemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ milyon dolarlÄ±k kÄ±r evi bÃ¶lgeyi etkileyen yoÄŸun sellerden nasibini aldÄ±.

Bunun ardÄ±ndan Ellen DeGeneres bu kez de Oxfordshire yakÄ±nlarÄ±nda baÅŸka bir kÄ±rsal bÃ¶lgeye taÅŸÄ±ndÄ±.

ÃœnlÃ¼ sunucu, bir Ã¶nceki evinde de yaptÄ±ÄŸÄ± gibi oradaki hayatÄ±ndan kesitleri de sosyal medyada paylaÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TAVUK BESLEYÄ°P Ã‡Ä°M BÄ°Ã‡Ä°YORÂ

PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda DeGeneres, gÃ¼nlÃ¼k Ã§iftlik hayatÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yer verdi. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã¼nlÃ¼ sunucu, rahat giysileri iÃ§inde tavuklarÄ±nÄ± beslerken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Hatta onlara bir yandan yem atarken diÄŸer yandan da "Haydi bakalÄ±m tavuklar gelin" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da duyuluyor.

Ellen DeGeneres, sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi gibi Ã§iÃ§eklerinin bakÄ±mÄ±yla da ilgileniyor. Ã‡iÃ§eklerin etrafÄ±ndaki Ã§alÄ±larÄ± bile buduyor.

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ÃœnlÃ¼ sunucu paylaÅŸÄ±mÄ±nda aslÄ±nda amacÄ±nÄ±n Ã§iftÃ§i olmaktan Ã§ok bu iÅŸten de biraz anlayan ve yapan peysaj dÃ¼zenleyicisine dÃ¶nÃ¼ÅŸmek olduÄŸunu da belirtti.

DAHA Ä°LK GÃœNLERDE EVÄ° SELDEN ETKÄ°LENDÄ°

Åžimdi yÃ¼zÃ¼ biraz daha gÃ¼lÃ¼yor ve kÄ±rsal hayata alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama Ellen DeGeneres, Ã¼lkesini bÄ±rakÄ±p Ä°ngiltere'de Costwolds'ta bir kÄ±r evine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸÄ±na belki hayal bile etmediÄŸi bir olay geldi.

Milyon dolarlÄ±k kÄ±r evinin bulunduÄŸu bÃ¶lge ÅŸiddetli bir selin etkisi altÄ±nda kaldÄ±. Bu durumdan elbette onun evi de nasibini aldÄ±. Bunun Ã¼zerine DeGeneres eÅŸiyle birlikte baÅŸka bir kÄ±r evine taÅŸÄ±ndÄ±.

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Ellen DeGeneres, kimi zaman Ã§imleri biÃ§iyor.





Kimi zaman da tavuklarÄ±nÄ± besliyor.Â





ÃœnlÃ¼ sunucu henÃ¼z tam olarak kÄ±rsal hayata alÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ olsa da yine de Ã¼lkesine dÃ¶nmeyi en azÄ±ndan ÅŸimdilik dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor.